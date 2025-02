Excalibur Monotourbillon White Gold, l’emblema della Maison Roger Dubuis

Minimalista e complesso. Essenziale e audace. Il segnatempo L’Excalibur Monotourbillon White Gold, presentato al salone Watches and Wonders 2024 di Shanghai esprime in modo autentico l’approccio distintivo di Roger Dubuis all’arte orologiera.

Fin dal suo primo tourbillon, lanciato nel 2003, la manifattura ginevrina porta avanti le più raffinate tradizioni legate a questa complicazione, con un’iniezione di espressività moderna. Questa volta, la meccanica magistrale ed emblematica si cela all’interno di uno dei materiali più preziosi.

Il viaggio di Roger Dubuis nel mondo del tourbillon inizia ai tempi del fondatore della Maison: Monsieur Roger Dubuis, un maestro orologiaio che ha avuto non solo l’onore di perfezionare questa famosa complicazione ma anche l’opportunità di esprimere i propri canoni estetici. Dal suo punto di vista, infatti, la struttura per natura compatta del meccanismo offriva uno spazio ulteriore, un terreno di gioco dove l’orologiaio poteva lasciare il proprio segno.

Questo concetto è fulcro e fondamento dei tourbillon che la Maison crea da oltre vent’anni. Dal primo monotourbillon volante, presentato nel 2003, fino alla linea che nel 2024 ha rivelato il tourbillon in tutte le sue forme, arte e innovazione sono messe costantemente al centro della scena.

Per il calibro RD512SQ, che alimenta il nuovo Excalibur Monotourbillon White Gold con una riserva di carica di 72 ore, Roger Dubuis ha iniziato dal livello più alto. Per rendere la sfida ancora più ardua, la Maison ha deciso di produrre solo tourbillon volanti. A differenza delle versioni tradizionali, il tourbillon volante viene montato solo su un lato, senza un ponte di supporto sulla parte superiore. È senza dubbio un dettaglio pieno di fascino stilistico ma molto difficile da realizzare poiché l’obiettivo fondamentale è quello di garantire stabilità.

Le generose dimensioni della gabbia di Roger Dubuis sono prova di un approccio distintivo e sottolineano quanto la Maison sia incline a giocare con il design. Questo elemento accoglie un bilanciere ad alta inerzia che contribuisce a rendere il segnatempo più resistente all’usura.

All’iconica dimensione del tourbillon si aggiunge un altro segno distintivo di Roger Dubuis: il suo posizionamento alle ore 7. Inoltre, la gabbia è realizzata con materiali ingegnosi: la parte inferiore in titanio (antimagnetico e quasi due volte più leggero dell’acciaio inossidabile), e la parte superiore in cromo-cobalto (anch’esso antimagnetico). Quest’ultimo componente si impone sugli altri elementi del movimento con la splendida finitura lucidata a specchio realizzata a mano e la forma a croce celtica, noto simbolo di forza e unità.

L’iconico posizionamento del tourbillon all’interno di un movimento scheletrato sublima i numerosi dettagli esclusivi che caratterizzano il calibro RD512SQ di Roger Dubuis. A partire dal 2009, la Maison usa la scheletratura come punto di partenza per la creazione di ciascun design anziché come punto di arrivo. In questo modo, anche in presenza di complicazioni altamente sofisticate come il tourbillon, i calibri si fanno notare per la loro leggerezza e autenticità.

Bellezza e prestazioni sono spesso difficili da quantificare. Tuttavia, la certificazione del Poinçon de Genève conseguita da Roger Dubuis consente alla Maison di garantire l’origine e l’affidabilità di questo segnatempo insieme ai suoi elevati standard estetici.

Per Monsieur Roger Dubuis, fondatore della Maison, la finitura a mano era un modo per custodire e difendere le più raffinate tradizioni orologiere. Il suo desiderio che tale maestria fosse riconosciuta e certificata ha portato la Maison ad acquisire il Poinçon de Genève sin dal 1999.

Oggi, in linea con le esigenze di questa eccellenza dell’alta orologeria, sono stati utilizzati 16 diversi tipi di finitura a mano per decorare il calibro RD512SQ, garantendo che ogni componente visibile sia impeccabile e di grande impatto visivo.

In questo nuovo Monotourbillon è stato utilizzato il colore bianco per simboleggiare la purezza di questo elegante design. La cassa da 42 mm in oro bianco 18 carati è una novità assoluta per un Monotourbillon di Roger Dubuis e, ancora una volta, mette in mostra i tratti inconfondibili del design della Maison. Le linee nette, gli intagli peculiari e la simmetria precisa sono tutte caratteristiche inequivocabili della linea Excalibur che qui vengono ulteriormente messe in evidenza attraverso lo splendore e la preziosità di un materiale davvero eccezionale.

Queste qualità sono ulteriormente amplificate dai 60 diamanti taglio rotondo, selezionati con cura e posizionati con precisione intorno alla lunetta dell’orologio. Un effetto scintillante che offre al cliente un ulteriore tocco di ricchezza e prestigio al polso.

A completare la sublime lavorazione artigianale di questo segnatempo, il cinturino realizzato in pelle di vitello bianca con pratico sistema di sgancio rapido.

Limitato a soli 88 esemplari, in omaggio al numero fortunato 8 di Monsieur Roger Dubuis.