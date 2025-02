Stones di NOCTIS, il letto scultura tra arte e design

Asimmetrica contemporaneità per il letto Stones di Noctis, affermata realtà con una straordinaria expertise nell’ambito dei letti imbottiti 100% Made in Italy. Stones è frutto della ricerca continua sul design più innovativo ed avanzato – che non trascura gli aspetti funzionali ben espressi nella versione con pratico contenitore – e sulla qualità dei più pregiati materiali e tessuti. L’evoluzione delle tecniche artigianali e la meticolosa attenzione alle finiture tipiche di Noctis si esaltano in questo progetto iconico dal carattere esclusivo, capace di diventare un nuovo oggetto cult.

La testata irregolare e scultorea, unica nel suo genere, racchiude un’anima fusion e diviene morbida decorazione per la parete; mentre le forme accoglienti e le dimensioni generose fanno di questo letto un manifesto del relax, dirompente nel design e seducente nell’estetica compatta, densa e materica, in perfetto equilibrio tra forza e leggerezza. In legno e tagliata a pantografo, è rivestita con soffice gomma e, grazie ad una sapiente lavorazione di tappezzeria artigiana, ogni componente assume la forma di una vera e propria pietra.

Infinite le possibilità di rivestimento grazie alla vastissima collezione tessile Noctis che propone 250 varianti tra tessuti e pelli, tutti in una palette dalla grande personalità cromatica.

Stones è disponibile con il sistema contenitore Folding Box, ideato e brevettato da Noctis, che consiste in un pannello di fondo posto all’interno del box salvaspazio, ripiegabile senza alcun sforzo, che facilita l’accesso al pavimento per pulirlo comodamente senza dover spostare o sollevare la struttura.