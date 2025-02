Proteggere la pelle dalle sfide dell’inverno con Nutriage Cream di Cosmetici Magistrali

L’inverno è una stagione critica per la pelle. I venti gelidi, l’aria secca e il riscaldamento interno contribuiscono a sottrarre umidità alla cute, compromettendo il film idrolipidico, la barriera protettiva naturale che trattiene l’acqua nei tessuti. Il risultato è una pelle secca, fragile, sensibile e soggetta a rossori e irritazioni. Per affrontare questa sfida, è fondamentale integrare nella routine quotidiana prodotti specifici, capaci di proteggere e nutrire la pelle in profondità. Tra questi, Nutriage Cream di Cosmetici Magistrali si distingue come un trattamento d’eccellenza, pensato per prendersi cura della pelle matura, secca e delipidizzata durante i mesi più freddi.

Nutriage Cream basa la sua formula su un ingrediente protagonista: la melatonina. Conosciuta principalmente come l’“ormone del sonno”, la melatonina offre benefici anti-età straordinari per la pelle.

Grazie all’esclusiva tecnologia Melatosphere, la melatonina è incapsulata in Oleosphere, una combinazione innovativa di preziosi oli vegetali dermoaffini come Avocado, Opuntia e Rosa Mosqueta che permettono di inglobare e veicolare la molecola. La texture ricca e fondente di Nutriage Cream avvolge il viso in una carezza di comfort, lasciando la pelle visibilmente nutrita, rivitalizzata e luminosa. Con un uso costante, la pelle appare più compatta, rassodata e nutrita, con contorni del viso più definiti.

La linea Nutriage è stata sviluppata per offrire una skincare pensata per le esigenze della pelle in inverno:

Nutriage Day SPF 30 : crema antiage da giorno con Melatosphere®, che combina un’azione antiossidante, riequilibrante e protettiva grazie al filtro solare SPF 30.

: crema antiage da giorno con Melatosphere®, che combina un’azione antiossidante, riequilibrante e protettiva grazie al filtro solare SPF 30. Nutriage Oleoserum : un olio secco e setoso, arricchito con Melatosphere®, ideale per contrastare i danni dei radicali liberi e rafforzare la barriera cutanea.

: un olio secco e setoso, arricchito con Melatosphere®, ideale per contrastare i danni dei radicali liberi e rafforzare la barriera cutanea. Nutriage Eye Balm: trattamento specifico per il contorno occhi, con un’azione nutriente, decongestionante e lenitiva per una zona particolarmente delicata.

Oltre ai cosmetici, nella linea è presente anche un integratore alimentare studiato per essere usato in sinergia con i trattamenti cosmetici antiaging dal nome Nutriage Oral. Grazie agli ingredienti contenuti, aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo e contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle. Disponibile in farmacia e parafarmacia, la linea Nutriage rappresenta il perfetto connubio tra innovazione scientifica e formulazioni dermatologiche avanzate. Una risposta concreta alle esigenze della pelle matura, per affrontare con serenità e fiducia anche le sfide della stagione più fredda.