L’hotel Gassenhof, è il “Luogo delle Emozioni” della Val Ridanna

Combinare il lusso e una profonda connessione con la natura è il sogno di chi desidera concedersi un momento di totale riposo senza rinunciare al comfort. Così L’hotel Gassenhof, 4* S di Racines, propone ai suoi ospiti un nido accogliente, dove design e servizi di alto livello sposano il territorio e la sua energia. E per un soggiorno che garantisce, tra l’altro, il piacere di un’assoluta privacy, ha progettato la Suite Argintum, dotata di comfort e facilities che permettono di vivere momenti di relax senza uscire dalla propria stanza. 70 mq in cui rigenerare corpo e spirito, in un’atmosfera che unisce eleganza e purezza, con vasca idromassaggio panoramica e cabina ad infrarossi.

Pensata per chi desidera rigenerarsi nel massimo comfort, la Suite Argintum, situata al 5 piano della Gassenloge, si distingue per una serie di dettagli pensati per offrire il massimo in termini di relax. La vasca idromassaggio, posizionata sul balcone panoramico, è il cuore della suite, dove godere di un’esperienza di benessere immersi nella natura circostante.

La cabina a infrarossi, inoltre, è l’ideale per rilassarsi dopo una giornata all’aria aperta o per semplicemente prendersi cura di sé stessi in completa tranquillità. Con una superficie di 70 mq, la suite è caratterizzata da pavimenti in legno di alta qualità e una vetrata con vista che permette di ammirare il paesaggio montano. La sensazione di apertura verso l’esterno, combinata con l’intimità degli interni, crea un’atmosfera avvolgente dove ogni dettaglio è studiato per regalare momenti unici. La stanza da bagno, dotata di doccia e vasca da bagno, è un’ulteriore oasi di benessere, equipaggiata con tutti i comfort per un’esperienza senza pari.

La particolarità della Suite Argintum è la sua ispirazione ai gin artigianali prodotti dalla famiglia Volgger e disponibili sia nell’hotel Gassenhof che nella nuova “casa del gusto” Mount Becher: l’ArGINtum Slow Gin, l’ArGINtum London Dry Gin e l’ArGINtum Navy Strength Gin. Ogni gin ha un carattere unico che si riflette nel design e nell’atmosfera della suite. L’ArGINtum, ad esempio, si distingue per le note di mandorla e la leggera sfumatura di ribes rosso e ciliegia, mentre il London Dry Gin presenta un gusto più secco e aromatico, con un sentore di ginepro montano e lavanda. Il gin è un simbolo della passione per l’eccellenza che il Gassenhof trasmette in ogni dettaglio. Questo legame si riflette anche nella suite, che combina la raffinatezza dei suoi arredi e servizi con l’eleganza e la purezza del gin locale, creando un’atmosfera unica e ricercata.

La Suite Argintum è il rifugio perfetto per chi cerca un’esperienza all’insegna del lusso, della privacy e della tranquillità, senza compromessi.