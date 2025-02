Il nuovo siero di giovinezza Abeille Royale Youth Watery Oil Serum di Guerlain

Quattro anni fa, Maison Guerlain ha avviato un programma di ricerca con il laboratorio francese Restore, per affinare le conoscenze sulla riparazione della pelle e sul comportamento delle cellule stromali mesenchimali (MSC). Queste ultime sono in grado di muoversi e trasferirsi nelle zone colpite da lesioni cutanee, per poi inviare segnali favorevoli alla sostituzione delle cellule danneggiate e/o evidenziare i marcatori per una corretta riparazione del tessuto profondo della pelle.

Il primo lavoro del programma di ricerca ha dimostrato che, con l’età o sotto l’influenza di stress ossidativo, le MSC perdono alcune delle loro funzioni, entrando in senescenza.

Per Abeille Royale Youth Watery Oil Serum, Guerlain ha miscelato con la pappa reale tre mieli dell’ape nera, selezionati tra 300 campioni in base alle loro comprovate proprietà riparatrici. Ogni miele dell’ape nera proviene da un territorio incontaminato: Isola di Ouessant in Francia, Connemara in Irlanda e Trøgstad in Norvegia.

Questa combinazione senza precedenti di prodotti dell’alveare ha il potere di avviare la mobilitazione delle cellule stromali, aumentandone la capacità di migrazione del 339%. Grazie alla nuova tecnologia ad alta riparazione, la pelle recupera un aspetto più levigato, luminoso e compatto. Fin dalle prime gocce la barriera cutanea viene rafforzata e viene avviata una riparazione profonda dei segni dell’invecchiamento.

Il nuovo Siero di Giovinezza, formulato con il 99% di ingredienti di origine naturale, è caratterizzato da una texture acquosa ad olio arricchita con microsfere setose, che si fonde con la pelle donando una sensazione di freschezza e comfort. Disponibile nella versione da 15ml, 30ml, 50ml.