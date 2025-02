Dua Lipa, volto della campagna della nuova borsa CHANEL 25

Icona artistica della sua generazione, la cantautrice Dua Lipa scrive il suo prossimo capitolo con Maison CHANEL diventando il volto della nuova borsa CHANEL 25.

La campagna si apre con un film di Gordon von Steiner. Ispirandosi all’energia dei video musicali, il regista nominato ai Grammy segue Dua Lipa per un giorno a New York, tra le strade animate di Manhattan e uno studio fotografico. Con un’energia gioiosa, Dua Lipa detta il ritmo cantando il brano cult “She Drives Me Crazy” dei Fine Young Cannibals.

È un ruolo su misura per un’artista e un modello di riferimento il cui stile e magnetismo risuonano perfettamente con la CHANEL 25. Erede delle borse emblematiche della Maison, questo nuovo design rivisita i codici (trapuntatura, catena intrecciata, tasche multiple) con un approccio audace e funzionale. Disponibile in tre misure, aderisce all’esistenza quotidiana delle donne che vivono la vita nella corsia di sorpasso. Flessibile, leggera, ingegnosa, unisce comfort ed eleganza al massimo senso di praticità.

Dua Lipa racconta: “Sono ossessionata da questa borsa. È il tipo di borsa perfetto per me, che sono sempre in movimento e mi piace portare tutto con me, soprattutto perché ha queste fantastiche tasche per tutte le mie cose preferite. C’è un posto per i miei libri, un posto per i miei occhiali da sole, forse un quaderno o due e persino un posto per i miei cristalli. È semplicemente la borsa perfetta per tutti i giorni!” e continua dicendo: “Per me, questa campagna riguarda la libertà di movimento, l’autoespressione e l’accettazione di quell’energia in movimento. È potente, ma giocosa e, soprattutto, gioiosa. È uno spirito simile che condivido come artista, quindi ha immediatamente risuonato con me a molti livelli”.