Master: approccio full color per la nuova collezione di Arbi Arredobagno

Arbi Arredobagno presenta la nuova collezione Master: espressione audace di creatività e innovazione nel mondo dell’arredo bagno. L’anima di Master è delineata dal rigore formale del mobile monoblocco che si fonde armoniosamente con la ricercatezza estetica garantita dal colore, protagonista assoluto del progetto. La combinazione tra geometrie sospese e tonalità vibranti disegnano così infiniti scenari per un ambiente bagno ricco di emozioni.

Ogni dettaglio è curato con la massima precisione: dalla particolare lavorazione a 45° che conferisce alla proposta un’aura di sofisticata eleganza alla maniglia integrata che, oltre ad aggiungere un tocco di stile, garantisce una maggiore praticità d’uso.

Le linee nette dei mobili, impreziosite da vani a giorno che aggiungono dinamicità alle composizioni, si vestono di ricercati accenti grazie alle molteplici finiture disponibili. Tra queste, la nuova lavorazione Bricks spicca come elemento distintivo, creando un affascinante gioco schematico di ombre e prospettive che aggiunge profondità e significato visivo al frontale.

L’ampia palette cromatica – composta da 56 tonalità, tra cui 4 nuance metal, a cui si aggiunge il pregiato legno di Rovere – rende la collezione estremamente versatile, adatta a soddisfare ogni gusto e stile di arredamento. Questa varietà di opzioni consente, infatti, di creare configurazioni personalizzate, caratterizzate da originali abbinamenti di colore o finiture, tutti arricchiti da texture di grafismi leggeri o calde venature. Una libertà compositiva che dà vita ad ambienti bagno dal forte impatto estetico, dove poter rappresentare l’unicità del proprio modo di essere.

Attraverso una combinazione di materiali di alta qualità e una meticolosa attenzione ai particolari, la collezione Master offre un’esperienza estetica e funzionale di livello superiore. Grazie alla sua componibilità in tre diverse misure e all’introduzione di nuovi elementi, Master è la scelta ideale per delineare una stanza da bagno che va oltre il tempo e le mode.

I costanti investimenti in Ricerca e Sviluppo consentono ad Arbi Arredobagno di proporre modelli sempre più innovativi e rigorosamente Made in Italy, che evidenziano l’estrema attenzione progettuale e la grande ricercatezza estetica, per soddisfare pienamente le richieste di una clientela esperta ed esigente.