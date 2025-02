Asteria Lounge: raffinato mobile bar per il living, anteprima dal Salone del Mobile 2025

Reinterpretazione in chiave contemporanea di un’icona del design degli anni ‘50, Asteria Lounge è un mobile bar con base e top in metallo e ante in legno laccato che alla funzionalità abbina un forte potere decorativo.

Un sinuoso disegno semicircolare tracciato da ante curve con cerniere laterali e una geometria pulita e minimalista dà vita a un arredo freestanding rifinito nella parte anteriore e posteriore, perfetto per essere posizionato anche a centro stanza con un ruolo da protagonista dell’intero living.

Raffinato e funzionale arredo per il living

Richiama momenti di convivialità o semplicemente relax serale, con tutto l’occorrente per il contenimento di bottiglie e bicchieri e la preparazione e il servizio di liquori e drinks. Il top diviene pratico ed elegante piano d’appoggio, mentre all’interno spiccano il fondo rivestito a specchio, per un effetto prezioso e due LED per un’efficiente illuminazione, curata nei dettagli con il cavo a scomparsa.

Versatile e adatto a ogni stile, ha dimensioni contenute ed è disponibile in un’ampia scelta di finiture.

Altre declinazioni di Asteria

La collezione Asteria prevede anche la versione madia e mobile porta TV, con top e gambe in metallo verniciato e struttura in legno laccato in tinta, che si distingue per il sinuoso disegno arrotondato dei fianchi e delle gambe, entrambi a profilo semicircolare.

Con due ante laterali stondate, unitamente alle due centrali per la madia o ai due cassettoni per il porta TV, Asteria rivela una figura raffinata e ad alto tasso di personalità, posizionabile anche a centro stanza perché accuratamente rifinita su tutti i lati.

Con Asteria Lounge, continua il percorso di ricerca di Ronda Design che amplia costantemente il servizio e l’offerta di prodotti, interamente Made in Italy, focalizzati su un design innovativo, sulla massima libertà espressiva dei fruitori e sulla qualità dei materiali. Scrupolosa l’attenzione dell’azienda nella ricerca di nuovi materiali riciclati o riciclabili e facilmente separabili dal consumatore per una più agevole raccolta differenziata, nonché nella diffusione di una mentalità green anche nella quotidianità aziendale