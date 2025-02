L’essenza della donna con la nuova fragranza Ginza Datura by Shiseido

Quando l’anima pulsante della Tokyo notturna è al suo massimo fervore, ecco che sboccia, anche se solo per un istante, un fiore unico, dal profumo misterioso. Come la donna che indossa questa fragranza, la sua bellezza è tanto intensa quanto sfuggente. Si tratta di Ginza Datura.

Ammaliante, quasi velenosa e ipnotica: la Datura è uno dei fiori più enigmatici nel regno delle fragranze, grazie alla sua caratteristica unica di sbocciare di notte, per poi ripiegare i suoi petali alle prime luci dell’alba. Questa natura fugace, unita al potere che sprigiona quando si schiude, la rende al tempo stesso rara e preziosa.

Per la prima volta, Shiseido cattura l’inafferrabile grazie alla tecnologia Headspace, che incapsula le note più pure della Datura in questa nuova fragranza.

Dopo il successo di Ginza e Ginza Night, Shiseido affida questa creazione olfattiva a KarineDubreuil, naso della casa di profumi giapponese Takasago.

“Ho utilizzato un headspace di Datura per portare nella fragranza le sfaccettature olfattive più pure di questo fiore. Per dare un tocco magnetico, mi sono ispirata alle irresistibili e calde note dell’ylang-ylang, mescolandole con altre note floreali, rotonde e mandorlate. In apertura, il pompelmo dona un’impronta frizzante, mentre un’overdose di legni la fa da padrona nell’accordo di fondo: il sandalo esalta la rotondità della fragranza, mentre il gaïac (o Palo Santo), insieme al sandalo, le conferisce carattere, mistero e profondità.”

Ginza Datura è un ipnotico bouquet di fiori misteriosi e splendenti, caldi e freschi, avvolto da un accordo di legni preziosi. Le sue note pulsano in sinergia con la pelle, mettendo in risalto la presenza femminile e facendone risuonare l’unicità. Dal tramonto all’alba, la sua scia travolge tutto ciò che incontra, come una luce al neon nel mistero della notte. Proprio come il fiore da cui prende il nome, che rivela la sua fragranza al calar delle tenebre, Ginza Datura si intensifica a contatto con i punti di pulsazione del corpo: la nuca, l’incavo della gola e i polsi.

Ginza Datura è composto al 90%da ingredienti di origine naturale: l’alcol utilizzato deriva dalla barbabietola, una risorsa naturale proveniente dalla Francia, mentre le note di Ylang Ylang e Pompelmo e le essenze di Sandalo, cuore pulsante della fragranza, sono state selezionate per la loro purezza naturale. Inoltre, la sua formula è dermatologicamente testata e certificata vegana.

Il flacone di Ginza Datura è realizzato per il 15% in vetro PCR (riciclatopost-consumo), mentre il packaging è composto da cartone certificato FSC proveniente da foreste gestite in modo responsabile e da altre fonti controllate.

Ginza Datura è disponibile in tre formati (30, 50, e 90ml).