Sci, slitte, slittini, sci di fondo, ciaspole e camminate invernali in Val Badia

In inverno, i 6 piccoli borghi che punteggiano la Val Badia intorno a San Vigilio di Marebbe e San Martino in Badia, diventano una fiaba immersa nella coltre di neve. Le montagne dolomitiche dei Parchi naturali altoatesini Fanes-Senes-Braies e Puez-Odle fanno da cornice a questo presepe invernale rendendolo un affresco d’autore in cui il bianco prevale: la parete verticale su cui scivola la neve disegna i profili delle vette, a tratti innevati e a tratti rocciosi, mentre le piccole case dei paesi dalla Val Badia regalano al paesaggio alpino un’aria “di casa”, di accoglienza e calore.

L’antidoto al caos cittadino è qui, in questo territorio a misura d’uomo dove i rumori del traffico diventano un lontano ricordo. Qui si spalanca il ventaglio delle proposte sportive da praticare sulla neve: oltre allo sci da discesa, si può optare per lo sci di fondo; per le camminate e le ciaspolate; per l’huskysleddog (ovvero la slitta trainata dai cani) oppure per quella trainata dai cavalli oppure la visita all’Owl Park di San Vigilio per osservare da vicino più di 30 specie differenti di gufi, civette e allocchi.

Al Passo delle Erbe, ai piedi della scenografica vetta Sas de Pütia che svetta contro il cielo, gli huskies siberiani corrono nella neve trainando le slitte, seguendo il loro istinto.

In questo contesto completamente innevato, al confine del Parco Naturale Puez-Odle, si può provare l’emozionante esperienza dell’huskysleddog: con la guida dell’esperto, dopo qualche prova e “minicorso”, si imparano i rudimenti per governare una slitta e il suo “motore” ovvero gli huskies. Diventare “musher” alla guida della slitta è un’avventura stimolante e indimenticabile sia per il legame che si stabilisce con i propri cani, con cui si diventa parte di un team, sia per i panorami invernali che si attraversano: il Sas de Pütia sa essere affascinante e ammaliante. La proposta è anche per le famiglie, a partire dai 3 anni. Si può soggiornare a San Martino, a pochi chilometri dal passo delle Erbe, dove lo chalet Pradel Dolomites propone appartamenti da due, quattro o sei persone per una vacanza tranquilla.

Chi preferisce accomodarsi su un calesse e lasciare che sia il cocchiere a guidare la slitta, può provare la classica slitta trainata dai cavalli che parte nei pressi di San Vigilio e conduce attraverso boschi incantati, carichi di neve.

Il passo dei possenti cavalli norici ritmano la romantica gita invernale: sotto la calda coperta, nel confortevole calesse, lo scenario si svela piano piano. Questa particolare esperienza è un’immersione nel passato, nelle usanze ladine, quando il mezzo di trasporto erano le carrozze. Il fiato dei cavalli, il calore del loro corpo, l’odore caratteristico si mescola all’aria frizzante e rende tutto magia.

Lo sci di fondo è un lento scivolare sulla neve, circondati da paesaggi immacolati e silenziosi. Pochi sciatori, tanta tranquillità. Lontano dalla folla delle piste di sci da discesa, le piste da fondo conducono in luoghi di straordinaria bellezza, come la Roda de Börz, che si snoda ad un’altitudine di 2000 metri, con vista sul Sas de Pütia, al Passo delle Erbe.

La pista da fondo di San Vigilio, invece, percorre la Valle di Marebbe fra boschi e prati ricoperti da un manto bianco. Si arriva fino al Rifugio Pederü, lontano da rumore e stress e ci si rilassa sorseggiando bevande calde e assaggiando le specialità ladine. Chi ama camminare, può inoltrarsi nei sentieri battuti, ben segnalati che conducono ai rifugi: da Pederü, in circa un’ora e mezza di piacevole camminata si raggiungono i rifugi Lavarella o Fanes, aperti anche in inverno. Se si indossano le ciaspole, ci si può addentrare in percorsi non segnalati, nella neve fresca: le ciaspolate guidate nel Parco Naturale Fanes-Senes-Braies permettono di inoltrarsi nella natura incontaminata in tutta sicurezza. In questo caso, i vacanzieri possono soggiornare presso gli chalet Les Chases, situati all’ingresso del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies nelle Dolomiti, Patrimonio Mondiale Naturale UNESCO e a due passi dalla pista di sci di fondo. Sauna, bagno turco e oasi relax attendono gli ospiti dopo una giornata trascorsa sulla neve.

San Vigilio di Marebbe ha il privilegio di essere uno dei tre accessi principali (con Riscone di Brunico e Valdaora) alla più vasta area sciistica di tutto l’Alto Adige. 476 ettari di montagna a vocazione sportiva: 32 impianti e 120 chilometri di discese per tutte le abilità sciistiche. Per gli esperti, la sfida si chiama “Erta” la pista nera che si trova sul versante del Piz de Plaies, il cui panorama è proprio il paese di San Vigilio di Marebbe. Erta vuol dire ripida nella lingua ladina, la pendenza massima è del 61%. E’ proprio qui che il 21 gennaio si disputa per la sesta volta l’Audi FIS Ski World Cup. Le sciatrici si sfidano tra le porte dello slalom gigante. Ideali per gli sciatori, soggiornare allo Chalet Lumis che dispone di appartamenti raffinati ed eleganti. La navetta privata porta gli sciatori comodamente sulle piste.

Oppure allo Chalet Nora che si trova direttamente sulle piste. 11 nuovi appartamenti nel cuore di San Vigilio offrono anche sauna finlandese, bagno turco e idromassaggio riscaldato all’aperto,