Il nuovo fondotinta Terracotta Le Teint Glow di Guerlain

Da sempre esperta in texture sensoriali che rivelano ed esaltano ogni bellezza, Maison Guerlain arricchisce l’iconica franchise Terracotta con una nuova formula inedita: nasce così Terracotta Le Teint Glow. Si tratta di un fondotinta liquido che combina la performance del make-up con i benefici della skincare per donare alla pelle un aspetto più radioso. Il nuovo fondotinta, realizzato con il 95% di ingredienti di origine naturale, garantisce una performance a lunga tenuta e no transfer.

Fondendosi con un incomparabile effetto seconda pelle, il colore di Terracotta Le Teint Glow rimane stabile per 24 ore, per un incarnato uniforme.

La formula è composta da acqua skincare attiva che dona luminosità duratura, olio di argan che nutre e rimpolpa e madreperle riflettenti per un naturale effetto glow. L’ampia gamma di 30 nuance è composta da 16 shades declinate in 3 sottotoni (neutro, freddo, caldo), pensato per tutti gli incarnati.

Grazie alla formula non comedogenica, Terracotta Le Teint Glow si adatta a tutti i tipi di pelle, anche a quelle più secche e sensibili. Il flacone, dalle linee moderne e arrotondate, è composto dal 25% di vetro riciclato e si distingue per la trasparenza del vetro, che rispecchia la luminosità della formula, in contrasto al packaging opaco di Terracotta Le Teint.