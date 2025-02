Sostenibilità con i Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol

Scegliere strutture eco-friendly, che adottano pratiche responsabili come l’uso di energie rinnovabili, il riciclo, la gestione responsabile delle risorse e il sostegno alle comunità locali, è essenziale per ridurre l’impatto ambientale dei viaggi, anche nel settore turistico. Infatti, la sostenibilità è diventata una delle principali priorità a livello globale. In questo contesto il gruppo Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, con 29 hotel 4 e 5 stelle in Alto Adige, si distingue per una filosofia centrata sul wellness e sulla sostenibilità come il Naturhotel Lüsnerhof, un esclusivo hotel a 4 stelle che offre un’esperienza unica.

Il Resort è situato a 1.100 metri di altezza nella tranquilla e incontaminata Valle Luson, è certificato con il marchio eco EU Ecolabel e, si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità grazie alla bioarchitettura che utilizza materiali naturali per creare ambienti che favoriscono il benessere e la connessione con la natura. Le stanze, ricche di energie vitali, offrono un rifugio ideale dove gli ospiti possono rilassarsi, recuperare energia e liberarsi dallo stress.

La cucina, basata su prodotti freschi provenienti da agricoltori locali e dalle erbe del giardino dell’hotel, propone piatti salutari che nutrono corpo e mente.

Nella Naturellness SPA e durante le escursioni nel Parco Naturale Puez-Odle, gli ospiti vivranno un’esperienza che permette loro di ritrovare un legame profondo con la natura, in un tempo sospeso che rimarrà nel loro cuore.