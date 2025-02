Le emozioni, nuova frontiera della bellezza con NEUR|AÉ

A pochi mesi dal suo lancio (aprile 2024), il brand NEUR|AÉ è stato citato in oltre cento articoli pubblicati dai media internazionali. Ha aperto in due mesi 135 punti vendita (con altri 100 previsti nel secondo semestre), ha ricevuto il premio Town & Country US Best New Beauty Product of 2024, una nomination ai British Vogue Beauty Awards, e tanto altro ancora.

Oggi NEUR|AÉ ha creato il complemento perfetto per la sua routine di bellezza: L’Huile, la novità della collezione harmonie.

Il nuovo Huile harmonie, Restauratrice & Nourrissante è stato creato per apportare alla pelle un nuovo comfort, al tempo stesso fisico ed emotivo. L’olio ha la texture ideale per rilassare e sperimentare davvero la potenza emotiva del tatto. Delicatamente stimolate, le fibre C-tattili presenti sul viso sono in grado di innescare il rilascio di ossitocina, l’ormone della felicità.

La texture de L’Huile, preziosa e fluida, è in perfetta affinità con la pelle. Sufficientemente nutriente ma leggera, accresce la sensazione di benessere. L’Huile scivola piacevolmente sul viso, penetrando in modo ottimale per moltiplicare i benefici del massaggio. Il velo che lascia sulla pelle cattura la giusta quantità di luce satinata; la fragranza sottile, rotonda e confortante risveglia i sensi con la sua delicata persistenza. Con il tempo, L’Huile aiuta a riequilibrare la pelle e a favorirne la resilienza di fronte allo stress. Giorno dopo giorno, la pelle si rafforza in profondità, l’incarnato appare più uniforme e luminoso. I lineamenti sono visibilmente più distesi.

Versatile, l’olio per il viso si presta a molteplici usi:

L’Huile prepara la pelle da normale a molto secca, rendendola più ricettiva al resto della routine NEUR|AÉ. Applicato mattina e sera prima de Le Sérum harmonie, dona un’immediata sensazione di sollievo, e nutre la pelle intensamente e a lungo. Regala un comfort istantaneo per corpo e mente.

Inoltre è il partner ideale per un massaggio del viso e del collo in stile yoga, assicurando un momento di totale serenità e relax.

Secondo Virginie, facialist di NEUR|AÉ, può essere utilizzato anche come olio nutriente S.O.S. se si avverte una sensazione di disagio durante la giornata.

La comprovata efficacia de L’Huile è merito della N|A3TM Technology, la tecnologia di proprietà del brand, che combina neuro-attivi, neuro-texture e neuro-fragranze, punto di partenza per tutta la collezione. Promuovendo i messaggi positivi e riducendo l’intensità di quelli negativi, bilancia tra loro i diversi messaggeri, per ottimizzare la bellezza della pelle e promuoverne al tempo stesso il benessere.

Il nuovo neuro-attivo de L’Huile, il Concentrato di Pianta della Resurrezione, proviene da una pianta del deserto con capacità rigenerative uniche. La neuro-texture huile è ultra-lenitiva. Una volta assorbito dalla pelle, l’olio dona un finish morbido e leggero. La neuro-fragranza riequilibrante sprigiona un sentore boisé in sintonia con la linea harmonie.

Simbolo di speranza nella tradizione africana, la Pianta della Resurrezione è nota anche per le sue proprietà medicinali, che possono essere applicate ai disturbi del benessere. Il potere di rigenerazione della pianta è spettacolare: le sue foglie si seccano completamente durante la siccità, per poi tornare in vita alle prime gocce di pioggia.

I Laboratori di Ricerca NEUR|AÉ si sono ispirati a questa straordinaria proprietà per applicarla alla skincare. Il Concentrato di Pianta della Resurrezione è stato specificamente selezionato per L’Huile per la sua ricchezza in acidi grassi preziosi, che esercitano una doppia azione sulla pelle: azione rilassante.

Il Concentrato di Pianta della Resurrezione riduce la quantità di cortisolo, inducendo una diminuzione dello stress cutaneo. Riduce inoltre la capacità di contrazione dei fibroblasti, per un effetto rilassante e una pelle più distesa ed elastica.

Il Concentrato di Pianta della Resurrezione rafforza la barriera cutanea e migliora la qualità della pelle, rendendola più bella. All’azione del Concentrato di Pianta della Resurrezione si aggiunge quella di un complesso di oli vegetali ed emollienti di origine naturale. Questa formula perfettamente bilanciata combina i benefici specifici di ciascun componente, scelto con la massima cura.

La scorrevolezza ideale de L’Huile è dovuta in particolare all’Olio di Perla della Prateria e ai suoi acidi grassi a catena lunga. L’Olio di Moringa conferisce a L’Huile una consistenza piacevolmente rotonda, migliorando al tempo stesso la qualità della barriera cutanea. L’Olio di Camelia è stato selezionato per le sue proprietà emollienti, nutrienti e ristrutturanti, mentre l’Olio di Ricino è stato scelto per le sue proprietà ammorbidenti e per la capacità di accrescere notevolmente la longevità della fragranza. Per completare questi benefici, NEUR|AÉ ha arricchito la formula con ulteriori ingredienti per la cura della pelle con proprietà lenitive, antiossidanti, nutrienti, riparatrici e rigeneranti.

L’esclusiva fragranza neuro-attiva, composta con le note legnose del Palo Santo, ha dato loro un’immediata sensazione di armonia e di radicamento. Grazie all’azione equilibrante de L’Huile, la mente appare rasserenata. La sensazione di stress si è ridotta a favore di una sensazione di serenità e calma.

La linea harmonie è composta da:

L’Huile harmonie – Restauratrice & Nourrissante

L’Huile può essere utilizzato come passaggio iniziale della routine di bellezza o da solo in qualsiasi momento della giornata, come olio da massaggio o per donare comfort localizzato.

Le Sérum – Réinitialisant & Transformateur

Essenziale per resettare la pelle e la mente, prima di attivare gli stati emotivi desiderati, è il punto di partenza senza il quale nulla sarebbe possibile. Le Sérum aiuta a ripristinare l’equilibrio della pelle e a rafforzarne la resilienza. Giorno dopo giorno, i tratti appaiono meno rigidi e sembrano ritrovare la loro espressività.

L’Émulsion Joie – Euphorisante & Éclat

L’Émulsion aiuta la pelle a sembrare meno spenta. L’espressione del viso appare più radiosa e l’incarnato più fresco. Giorno dopo giorno, L’Émulsion restituisce luminosità alla pelle e dona una sensazione di benessere.

La Crème énergie – Énergisante & Raffermissante

La crema ridona elasticità alla pelle stanca. L’espressione del viso ritrova il suo dinamismo e i segni di stanchezza appaiono meno evidenti. Giorno dopo giorno, énergie La Crème rassoda visibilmente la pelle, donando una sensazione di energia.

Le Baume sérénité – Relaxant & Lissant

Le Baume aiuta a rilassare la pelle stressata. L’espressione del viso ritrova un aspetto sereno e la pelle appare più levigata. Giorno dopo giorno, sérénité Le Baume distende visibilmente i tratti e dona una sensazione di calma.

Le Booster d’émotion énergie, joie o sérénité

Il prodotto S.O.S. da avere sempre con sé: in borsa, sulla scrivania, sul comodino… Ispirati alle neuroscienze, gli oli alle neuro-fragranze sono stati studiati per ritrovare una sensazione di benessere ed energia, di gioia o di serenità in qualsiasi momento della giornata. Un piccolo gesto per risollevare istantaneamente l’umore, grazie alla combinazione delle neuro-fragranze esclusive NEUR|AÉ e dei punti di digitopressione selezionati per accompagnarle.