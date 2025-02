Clinique presenta Even Better Clinical Vitamin Makeup SPF 50 by Clinique

Il fondotinta leggero Even Better Clinical Vitamin Makeup SPF 50 di Clinique migliora la pelle istantaneamente e nel tempo, rendendola più luminosa e dall’aspetto sano. Formulato con vitamine B3, C, ed E per aiutare a sostenere l’energia naturale della pelle e difenderla.

L’SPF 50 aiuta a proteggere la pelle dai futuri danni del sole. La coprenza, leggera e modulabile, si fonde senza sforzo per una luminosità naturale e dall’aspetto sano.

Grazie ad un’efficace formula vitaminica supporta la naturale energia della pelle, illuminandola. Fornisce una protezione antiossidante fino a 8 ore, che difende la pelle dagli agenti aggressivi ambientali tra cui luce blu, infrarossi e inquinamento. Garantisce 12 ore di idratazione.

Una formula leggera e idratante dalla resa uniforme e levigante, senza sforzo. Un colore omogeneo che non lascia striature, non si agglomera e non si deposita. Impermeabile, resistente al sudore e all’umidità, senza tracce grigie. Senza olii e non acnegenico.

Testato dermatologicamente. Sicuro per pelli sensibili. Testato contro le allergie. Privo di profumo al 100 %. Un fondotinta dalla texture impalpabile e privo di olii, che offre una copertura leggera e modulabile, dal finish luminoso. questa formula con il 4% di Vitamina B3, Vitamina C e Vitamina E, supporta l’energia naturale della pelle, la illumina e difende, conferendole un aspetto più luminoso e sano nel tempo.

La formula leggera e idratante si fonde senza sforzo per un’applicazione uniforme. Disponibile in 12 tonalità.