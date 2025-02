Sostenibilità al Preidlhof Luxury DolceVita Resort

La sostenibilità è diventata una delle principali priorità a livello globale, anche nel settore turistico. Scegliere strutture eco-friendly, che adottano pratiche responsabili come l’uso di energie rinnovabili, il riciclo, la gestione responsabile delle risorse e il sostegno alle comunità locali, è essenziale per ridurre l’impatto ambientale dei viaggi. In questo contesto il gruppo Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, con 29 hotel 4 e 5 stelle in Alto Adige, si distingue per una filosofia centrata sul wellness e sulla sostenibilità.

Ne è un esempio il Preidlhof Luxury DolceVita Resort 5 stelle che offre esperienze di soggiorno che rispettano e valorizzano l’ambiente. Una struttura a gestione familiare che da tre generazioni unisce l’ospitalità altoatesina con un profondo impegno verso la sostenibilità.

Situato a Naturno, vicino a Merano, l’hotel è immerso in un paesaggio naturale incontaminato, e offre 71 camere, suite e penthouse suite, 2 palestre e oltre 5.500 mq di area benessere, tra cui una Sauna Tower di 6 piani, tutto progettato per rispettare l’ambiente.

Il loro modello Preidlhof Way abbraccia una filosofia di benessere totale, che integra l’uso responsabile delle risorse, la cura per il corpo e lo spirito e la valorizzazione del territorio. La cucina segue i principi del “clean-eating” e le attività all’aperto, come escursioni e sport, incoraggiano gli ospiti a vivere in armonia con la natura circostante.

Riconosciuti da premi internazionali, come il Reader’s Choice Award di Conde Nast, il Preidlhof è un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza di lusso all’insegna della sostenibilità.