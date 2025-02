La collezione dal tema “Modern Preppy” di UNIQLO e JW Anderson P/E 2025

UNIQLO presenta la collezione UNIQLO e JW Anderson Primavera/Estate 2025. Attraverso una rivisitazione in chiave moderna dello stile preppy, la collezione si concentra sui tessuti e sulla praticità, reinterpretando i capi classici con una combinazione di modelli che riflettono le tendenze attuali in colori vivaci.

Lo stilista Jonathan Anderson ha dichiarato: “La collezione di questa stagione si concentra su capi classici come camicie oxford, jeans, polo e felpe con cappuccio. Soprattutto i jeans e le felpe con cappuccio sono stati progettati con particolare attenzione ai dettagli per ottenere una vestibilità più confortevole”.

Capi che reinventano lo stile “preppy”

Le camicie oxford da donna, nelle classiche fantasie bianca, blu e a righe, nonché le polo disponibili in rosa e giallo, sono caratterizzate da una silhouette corta e squadrata. Il blazer Miracle Air, icona del look preppy, è realizzato con materiali di alta qualità per garantire leggerezza, elasticità e una rapida asciugatura dopo il lavaggio. Anche gli accessori, come borse, calzini e cravatte, presentano colori molto vivaci, in linea con l’intera collezione.

Equilibrio tra design e comfort

Le polo da uomo, disponibili in 4 diversi fit e 13 colori, combinano la funzionalità DRY e il materiale piqué, in modo da poter essere apprezzate per tutta la stagione. I pantaloncini chino da uomo sono leggeri e hanno una silhouette rilassata, divertente e comoda da indossare. I jeans dritti da donna, impreziositi dal logo JWA, sono realizzati in materiale morbido per il massimo comfort.