Contorno occhi più levigato con la linea Cronocosmesi di Bioffcina Toscana

I cosmetici Biofficina Toscana sono realizzati con materie prime bio toscane prodotte da aziende agricole locali. Il reparto ricerca e sviluppo li trasforma in attivi puri che, in quanto tali, si esprimono con vigore in ogni formulazione. Nella Cronocosmesi, la linea che asseconda i bioritmi della pelle, il marchio utilizza due principali attivi: la lavanda per la fase di riposo e il limone bio per il giorno. Li ha scelti per il valore cosmetico e per le note olfattive che sprigionano, con effetti sulla sfera emozionale. È una linea che sta riscontrando grande accoglienza e che da oggi non trascura la delicata zona perioculare.

Infatti, la linea Cronocosmesi di Biofficina Toscana si arricchisce di un nuovo trattamento per la fase del riposo: il contorno occhi intensivo 15ml. Con lavanda bio toscana e ceramidi, il nuovo contorno occhi offre un’azione idratante, antiossidante, levigante, decongestionante-distensiva.

La sua formula contiene oli vegetali e ceramidi, squalano vegetale e aminoacidi, niacinamide, idrolati di camomilla e lavanda bio toscana.

Per affrontare il giorno, è disponibile nella linea cronocosmesi day – il contorno occhi lift up 15ml con limone bio toscano dall’azione tonificante ed energizzante. La sua formula contiene peptidi, acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare, caffeina, estratto di mirtillo bio e olio di vinaccioli.

E per sigillare i principi attivi dei trattamenti occhi, Biofficina Toscana propone patch in silicone lavabili e riutilizzabili.