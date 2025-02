Il fascino effortless della giacca in denim Red Capsul per Cigala’s

Il denim non è solo un tessuto, non è solo un passepartout. Il denim è uno status, uno stile di vita, un amplificatore di personalità. Si adatta alla vita di chi lo sceglie, alle esigenze, alla creatività, agli impegni, ai gusti, alla voglia di basic o di sexytudine, di stare sul classico o di inventare outfit ogni volta diversi.

Prendi questa giacca in denim, per esempio: non è solo un jolly del guardaroba primaverile, ma una dimostrazione tangibile che la combo jeans + tagli perfetti + particolari accurati + fit impeccabile origina una miscela davvero esplosiva.

L’artefice è RED CAPSUL x CIGALA’S, il brand frutto dell’incontro tra i know how di due universi made in Italy. Da una parte, gli esperti in confezione di RED CAPSUL, realtà marchigiana ideata da Davide Eusepi, la cui collezione è prodotta da Progetto Moda (storica azienda di famiglia, riconosciuta “Azienda Sartoriale Artigiana Artistica”).

Dall’altra, i maestri della tela jeans di CIGALA’S, marchio prodotto dall’azienda Gala di Urbania, che portano in questa co-lab oltre 25 anni di esperienza nel maneggiare la tela denim e nello studiare la vestibilità in modo certosino.

La giacca in denim di RED CAPSUL x CIGALA’S diventa senza il minimo sforzo presenza indispensabile di ogni look, per una lunga serie di motivi. I rever importanti, a lancia, che le/ti danno un tono.

Il doppiopetto, che sagoma la vita e accarezza i fianchi. Le tasche, comodissime. Lo spacchetto posteriore mutuato dalle giacche di lui, utile, per intenditrici. E la possibilità di indossarla sempre, dal mattino alla sera, senza mai stonare. La puoi mettere su una camicia, su una T-shirt, su un paio di jeans o su un lungo abito bustier da sera. E se non hai idee, non ti preoccupare: sta benissimo anche sulla pelle nuda.