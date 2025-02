HAIR RITUEL by SISLEY presenta La Gelée Soin des Boucles e La Crème Soin des Boucles

Due donne su tre in tutto il mondo hanno capelli mossi, ricci, molto ricci o crespi. Ma non tutti i tipi di capelli ricci hanno le stesse esigenze: possono infatti avere requisiti molto diversi in termini di acconciatura e trattamenti. I laboratori HAIR RITUEL by SISLEY hanno sviluppato due formule distinte: una crema in gel fluida e fondente per capelli mossi dal nome LA GELÉE SOIN DES BOUCLES e una crema avvolgente per capelli da ricci a molto ricci dal nome LA CRÈME SOIN DES BOUCLES.

La Ricerca Sisley ha utilizzato uno dei metodi più diffusi di classificazione dei capelli ricci sviluppato dall’hairstylist americano Andre Walker. Secondo questo modello, esistono tre tipi di ricci, ognuno dei quali è suddiviso in tre sottocategorie:

I capelli mossi hanno una forma a S allungata e sono una via di mezzo tra lisci e ricci.

hanno una forma a S allungata e sono una via di mezzo tra lisci e ricci. I capelli ricci o molto ricci hanno una forma a S stretta.

hanno una forma a S stretta. I capelli ricci afro hanno una forma a S o a Z e sono più secchi e fragili rispetto agli altri tipi di capelli.

Classificazione di Andre Walker

Per soddisfare le esigenze dei capelli di tipo 2 e 3, i Laboratori Sisley hanno sviluppato due prodotti 2 in 1, entrambi adatti alle caratteristiche fisiologiche di ciascun tipo di capello ed entrambi progettati per semplificare la routine dei ricci, che di solito consiste in un prodotto dedicato all’acconciatura e in un prodotto specifico per la cura dei ricci.

LA GELÉE SOIN DES BOUCLES e LA CRÈME SOIN DES BOUCLES rivelano la bellezza naturale e unica dei capelli texturizzati, fornendo loro nutrimento, definizione e tenuta a lunga durata, con un’unica applicazione.

Questi due prodotti ibridi per l’acconciatura e la bellezza esercitano una tripla azione:

Sia che si tratti di onde delicate o di ricci voluminosi, i capelli texturizzati hanno bisogno di definizione, per conferire ai riccioli un aspetto uniforme e aumentarne la lucentezza, riducendo al tempo stesso l’effetto crespo visibile.

È necessaria una lunga tenuta per garantire che i ricci rimangano definiti per tutto il giorno.

La Gelée Soin des Boucles e La Crème Soin des Boucles contengono entrambe una miscela di due cere di origine vegetale per definire i ricci in modo impeccabile, dando loro immediatamente forma e struttura fin dall’applicazione.

Una miscela di ingredienti chiave di origine naturale rafforza i ricci e li mantiene belli per tutto il giorno con un’azione anti-crespo e resistente all’umidità per 24 ore. I capelli texturizzati – mossi, ricci, molto ricci o crespi – sono naturalmente più secchi dei capelli lisci. La ragione è la maggiore distanza esistente fra i follicoli piliferi sul cuoio capelluto delle persone con capelli texturizzati, con un conseguente minor numero di ghiandole sebacee e una ridotta produzione di sebo. In più, a causa della curvatura della fibra capillare, il sebo non si diffonde lungo il capello: le rotture della fibra impediscono all’olio naturale dei capelli di coprire le ciocche fino alle punte.

Pertanto, i capelli texturizzati sono più secchi, fragili e porosi di quelli lisci. Per esaltare la bellezza di questo tipo di chioma, c’è bisogno di trattamenti in grado di nutrire e proteggere.

La Gelée Soin des Boucles e La Crème Soin des Boucles contengono un cocktail di ingredienti nutrienti essenziali, che lasciano i ricci morbidi e setosi. I capelli sono rivestiti da una pellicola protettiva, che provvede a nutrirli e a ripararli fin dalla prima applicazione e per lungo tempo.

I capelli mossi hanno bisogno di prodotti leggeri, mentre quelli ricci o molto ricci richiedono una texture un pò più ricca.

Risultato: i ricci sono completamente nutriti e rimangono al loro posto.

La Gelée Soin des Boucles crea ondulazioni perfette senza appiattire le radici. I capelli sono più morbidi, lucidi e facili da districare.

La Crème Soin des Boucles sviluppata per i capelli da ricci a molto ricci (tipo 3: da 3A a 3C), fornisce un intenso nutrimento e riveste la fibra con un film protettivo modellante. La crema offre una definizione estrema e una tenuta di lunga durata senza conferire ai capelli un aspetto bagnato o rigido.

Risultato: i ricci sono completamente nutriti e definiti. La crema restituisce elasticità e previene l’effetto crespo. I capelli sono anche più morbidi, lucidi e facili da districare.

In entrambi i prodotti, l’esperienza sensoriale è esaltata dalla fragranza signature di Hair Rituel by Sisley.

Una routine su misura, per risultati spettacolari:

• Quando necessario, applicare Le Baume Restructurant Nourrissant sulle lunghezze e lasciare agire per 30 minuti.

• Lavare delicatamente i capelli con Soin Lavant Revitalisant Nourrissant.

• Dopo aver risciacquato accuratamente la chioma, applicare Le Masque Soin Nutrition Intense sulle ciocche e lasciar agire per cinque minuti. Risciacquare di nuovo delicatamente.

• Applicare La Gelée Soin des Boucles o La Crème Soin des Boucles.

• Distribuire qualche goccia di L’Huile Précieuse Cheveux sui capelli umidi o asciutti mentre si districano i ricci con le dita, per ottenere una chioma ancora più morbida, lucida e nutrita.

Il consiglio della Maison: eliminare le impurità dai capelli di tanto in tanto utilizzando Masque Purifiant Avant-Shampoing. Applicare sui capelli asciutti come primo passo della routine, quindi lasciar agire per dieci minuti prima di risciacquare accuratamente.