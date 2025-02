KARTELL presenta Alice’s Flowers special edition Save the glacier

Nella magica cornice di Skyway Monte Bianco, nell’ambito del programma della Courmayeur Design Weekend, sarà presentata in anteprima Alice’s Flowers, special edition “Save the glacier” di Tiziano Guardini, fashion designer consapevole e Luigi Ciuffreda, architetto e interior designer.

Dal cuscino con la forma di un fiore e con un ricamo che ne racconta le emozioni, studiato per creare un avvolgente e versatile accessorio dedicato alle sedute Kartell, nasce la capsule dedicata alla salvaguardia dei ghiacciai dove i fiori sbocciano tra la candida neve, un messaggio del risveglio alla vita.

Per questa edizione speciale, infatti, i materiali provengono dall’innovativo e consapevole progetto Glacial Threads: From Forests to Future Textiles che utilizza la cellulosa rigenerata per proteggere i ghiacciai e incoraggiare pratiche di sostenibilità e circolarità.

“Kartell è emozione e questo progetto nato in collaborazione con Tiziano Guardini e il suo studio, vuole offrire l’opportunità di personalizzare i nostri prodotti vivendo una esperienza ancora più coinvolgente – commenta Lorenza Luti, Direttore Marketing e Retail di Kartell. Nel nostro ampio processo di sostenibilità dei prodotti inoltre, proprio in omaggio a questo luogo speciale che è Skyway con cui collaboriamo da anni anche con la presenza di Kartell Bistro Panoramic, abbiamo introdotto un materiale dedicato alla salvaguardia dell’importante patrimonio dei ghiacciai”.

Alice’s Flowers trasforma una selezione di Masterpieces, le sedie Masters, Venice e Generic in un oggetto inedito, combinando la creatività tipica di Kartell con la sostenibilità dei materiali utilizzati per creare questa seduta disponibile in diverse varianti colore.

“L’innovazione del design si è sempre misurata nella creatività che mostra una nuova visione – commenta Tiziano Guardini, Designer e Architetto d’interni. Alice’s Flowers ha questa capacità e anche in questa special edition “Save the glacier” conferma il suo impegno e sboccia sul ghiaccio salvato”.

“Siamo felici di poter nuovamente ospitare la Design Week-end e, in particolare, di presentare su quello che è il punto più alto d’Italia questa straordinaria iniziativa di Kartell, con cui collaboriamo da anni – spiega Federica Bieller, presidente delle Funivie Monte Bianco. La special edition con Tiziano Guardini ci è particolarmente vicina, poiché mette al centro il tema dei ghiacciai. Un sentito ringraziamento a Kartell per il suo impegno nel valorizzare l’ambiente montano e per la sensibilità dimostrata verso la tutela dei ghiacciai.”