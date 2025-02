Perfecteur Teint Express e Correcteur Précision della linea Les Essentiels du Maquillage by Eisenberg

Il Perfecteur Teint Express e il Correcteur Précision, della linea Les Essentiels du Maquillage di Eisenberg, sono due alleati indispensabili per una base trucco a lungo termine. Pur avendo funzioni diverse, entrambi contribuiscono a migliorare la qualità del make-up e a garantire un viso fresco, levigato e uniforme. L’uso combinato di questi due prodotti make-up garantisce una pelle impeccabile e libera da imperfezioni, fornendo un aspetto naturale e duraturo. Il Perfecteur teint express, affina la grana della pelle, illumina e stabilizza il trucco, mentre il Correcteur précision copre le imperfezioni cutanee e dona radiosità all’incarnato.

Perfecteur Teint Express – Una morbida e vellutata emulsione per un effetto pelle di pesca immediato: questo trattamento-trucco (“make-care”) prepara la pelle per il trucco, e permette un’applicazione facile, omogenea per un risultato senza difetti e una lunga tenuta del trucco. Le proprietà nutrienti, rigeneranti e anti-età dell’olio di Argan si associano al potere opacizzante del Lentisco e alle virtù anti-età degli estratti di Uva. Contiene anche Vitamina E antiossidante e la Formula Trio-Moléculaire® rigenerante, energizzante e ossigenante. Si può utilizzare su tutto il viso, ma anche sulle palpebre e il contorno occhi per un effetto levigato. Una base trattamento-trucco ideale per un risultato perfetto e lunga tenuta. Ideale anche per gli uomini grazie al suo effetto “camouflage”, invisibile sulla pelle. La sua texture-mousse innovativa regala un effetto photoshop: morbida e aerea, fonde sulla pelle e permette un’applicazione precisa in qualsiasi occasione, per un effetto levigato e vellutato. Adatto a tutti i tipi di pelle e ad ogni tipo di carnagione.

Correcteur Précision – Una formula correttrice della carnagione che garantisce 8 ore di idratazione e cela i segni della stanchezza e le imperfezioni del viso. La sua texture fluida, morbida e leggera alla Calendula associata alla Formula Trio-Moléculaire®, permette di ottenere la coprenza desiderata e garantisce per tutto il giorno una carnagione fresca, naturale e riposata. Adatto anche per il contorno occhi e per chi utilizza lenti a contatto. Ideale per gli uomini grazie al suo effetto “camouflage”, invisibile sulla pelle.

Inoltre, cela istantaneamente ogni imperfezione come i brufoli, le cicatrici e le macchie. Grazie all’applicatore di precisione sfaccettato, si applica la dose ideale da sfumare.

Les Essentiels du Maquillage di Eisenberg unisce innovazione high-tech e nuova esperienza di bellezza: una fusione perfetta tra il trattamento e il trucco.