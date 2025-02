Le molteplici sfaccettature del Riviera femminile by Baume & Mercier

Maison Baume & Mercier presenta i nuovi modelli della Collezione Riviera in omaggio alle diverse sfaccettature della Costa Azzurra, fonte d’ispirazione della linea. Illustrando il savoir-faire estetico e orologiero della Maison, evocano gli elementi fondamentali e la leggendaria art de vivre della regione: il mare, la montagna, il cielo, l’architettura essenziale delle ville moderne e le notti di festa.

La Maison incarna un lusso moderno senza ostentazione, connotato da un minimalismo chic in grado di superare il tempo e da una perenne eccellenza tecnica. Ben più di un semplice brand di orologi, Baume & Mercier riflette uno stile di vita, un’allure chic e disinvolta che privilegia la naturale raffinatezza, i materiali pregiati, la raffinata fattura e il comfort.

La collezione Riviera reca in sé in grande stile questa visione dell’orologeria che permane da quasi 200 anni, eredità della Famiglia Baume. Ha sovvertito i codici orologieri dell’epoca presentando, nel 1973, una cassa con un’inedita lunetta dodecagonale abbinata a un bracciale integrato in metallo a maglie piatte. Si fa notare, si lascia ammirare, ed eccola distinguersi, a distanza di cinquant’anni, sempre con la stessa creatività. Un segnatempo iconico che, indipendentemente dai colori e dalle funzioni, richiama la Riviera francese, località di villeggiatura a cui si ispira: stile, atmosfera, relax, emozione…

Modello RIVIERA M0A10765: Il Riviera Diamanti, lo splendore delle serate in Costa Azzurra

Un orologio tempestato di diamanti riflettendo lo splendore delle pietre preziose; il magnetismo della raffinatezza senza tempo che i designer della Maison hanno saputo progettare sapientemente e gli artigiani-artisti realizzare con pazienza e minuzia.

Il Riviera Diamanti incanta con la sua silhouette preziosa di 33 mm di diametro e 9,5 mm di spessore, che sublima una cassa in acciaio inossidabile con finitura lucida e satinata, protetta da un vetro zaffiro antigraffio sottoposto a un trattamento antiriflesso su entrambi i lati. La lunetta in acciaio inossidabile lucido e satinato con finitura soleil è impreziosita da 44 diamanti taglio brillante (Top Wesselton, qualità VS, 0,47 carati) e fissata con quattro viti in acciaio lucido. Il fondello pieno dodecagonale può essere inciso. La corona ottagonale libera è ornata dal logo Phi in rilievo.

La raffinatezza continua sul quadrante laccato blu notte con finitura satinata soleil e decorazione a onde applicate trasparenti, evidenziata da una linea interna blu notte per conferire maggiore profondità. Le ore scorrono scandite da numeri romani e indici rodiati rivettati con rivestimento in Superluminova bianca ad emissione blu. Le lancette di ore e minuti rodiate e sfaccettate presentano lo stesso rivestimento. Una finestrella a ore 3 visualizza la data, ben leggibile.

Quest’orologio è animato da un movimento al quarzo con un’autonomia di 10 anni. Il bracciale a tre file, in acciaio inossidabile con finitura lucida e satinata, è integrato. Intercambiabile, può essere sostituito senza strumenti particolari grazie a un sistema estremamente affidabile e robusto. La tripla fibbia pieghevole con fermaglio di sicurezza è anch’essa in acciaio inossidabile.