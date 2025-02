Senza protezione solare, la pelle è a rischio. Parola di Heliocare

I danni del sole non si fermano ai mesi estivi. Il melanoma è il secondo tumore più frequente negli uomini under 50 e il terzo nelle donne della stessa fascia d’età. Eppure, la protezione solare continua a essere sottovalutata. Questi dati emergono dall’indagine realizzata da Heliocare, linea di fotoprotezione dermatologica di Cantabria Labs Difa Cooper, condotta su 1.952 soggetti nell’ambito della campagna di prevenzione “Cerca il tuo neo” svolta nel 2024.

I risultati rivelano un quadro preoccupante: solo il 18% degli italiani applica la protezione solare con la regolarità raccomandata ogni due ore, mentre il 53% dichiara di utilizzarla sempre quando si espone al sole, ma senza la costanza necessaria per una protezione ottimale.

Chi si protegge e chi sottovaluta il rischio?

L’uso della protezione solare sembra dipendere da fattori come genere ed istruzione. Le donne e le persone con un livello di istruzione più alto si dimostrano più attente alla fotoprotezione, mentre i giovani sotto i 40 anni e gli over 60 tendono a trascurarla.

Anche alcune caratteristiche fisiche, come il colore della pelle, degli occhi e dei capelli, non influenzano significativamente l’uso dei solari: solo le persone con le lentiggini si proteggono con maggiore costanza. Inoltre, sebbene il 63% degli intervistati scelga fattori di protezione alti o molto alti, il consumo medio di solari è di sole due confezioni all’anno, troppo poche per garantire una protezione adeguata.

Proteggersi non è solo una questione estetica

La protezione solare non riguarda solo l’abbronzatura: i raggi UV accelerano il fotoinvecchiamento, favorendo la comparsa di rughe, macchie e perdita di elasticità cutanea. Non a caso, la fascia d’età tra i 40 e i 59 anni è la più attenta alla fotoprotezione, poiché più consapevole dei danni visibili sulla pelle.

I falsi miti sull’abbronzatura

Uno degli ostacoli alla corretta fotoprotezione è la falsa credenza che le creme solari ostacolino l’abbronzatura. Tuttavia, il 58% degli intervistati ha compreso che la protezione solare non impedisce il colorito estivo, ma resta ancora un ampio margine di miglioramento nella sensibilizzazione su questo tema.

Come e dove acquistano gli italiani la protezione solare?

L’indagine Heliocare evidenzia anche le abitudini d’acquisto:

Il formato più acquistato è quellomedio (100-200 ml).

Heliocare: protezione in ogni stagione

La pelle è esposta ai raggi UV anche in inverno, in montagna e in città. Per questo, Heliocare offre soluzioni avanzate che proteggono non solo da UVB e UVA, ma anche dalla luce visibile e dagli infrarossi, garantendo una difesa a 360°.