Affascinare e avvolgere gli spazi con la carta da parati WallPepper/Group

Con il nuovo catalogo, WallPepper/Group racconta il suo modo di vivere, interpretare e progettare l’interior contemporaneo attraverso la decorazione murale. Ma non solo, il catalogo 2024 è un volume celebrativo per festeggiare i ‘primi’ 10 anni del brand. Dieci anni di esplorazioni tecniche e artistiche che hanno portato alla realizzazione di carte da parati di altissima qualità, prodotte su misura, con materiali naturali, eco-compatibili e certificati, ciascuno studiato e sviluppato per assolvere a specifiche funzioni.

Il nuovo volume si apre con una sezione speciale dedicata a questo anniversario: in collaborazione con dieci tra gli artisti più affezionati, WallPepper/Group ha realizzato una collezione di carte da parati esclusiva, dove ciascuno è stato chiamato a interpretare l’universo di significati che esprime al meglio l’essenza dell’azienda. Giocando con l’identità grafica del marchio, il logo e i suoi colori distintivi, gli artisti hanno creato opere che sono vere e proprie citazioni visive del brand stesso.

La nuova collezione si compone di circa 100 inedite, originali ed emozionanti grafiche che vanno ad aggiungersi al già ricchissimo ventaglio di proposte WallPepper®/Group. Ogni immagine rappresenta un emozionante capitolo di questo nuovo volume, ciascuna viene raccontata nella sua possibile ambientazione, nelle varianti di colore disponibili e con un close up sui dettagli del disegno.

Ciascuna grafica è realizzata sempre su misura e proporzionata in base alle dimensioni della superficie da decorare, assicurando il perfetto adattamento. Le cromie, oltre a quelle già disponibili, possono essere personalizzate in base alle specifiche esigenze del singolo progetto, e anche il disegno può essere customizzato all’occorrenza. La carta da parati diventa, così, un elemento di design altamente flessibile e versatile, capace di garantire un risultato su misura per ogni contesto.

WallPepper®/Group, si presenta come una raccolta di immagini straordinarie che trasformano in décor la natura, i colori, le geometrie, le architetture, i paesaggi, la fantasia, i sogni, e avvolgono gli ambienti del quotidiano ricreando scenari e atmosfere che si adattano alla personalità e alla funzione dei luoghi.

La nuova collezione arricchisce anche la proposta Kids, con inedite e sorprendenti creatività pensate per arredare gli ambienti dei più piccoli.