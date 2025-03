Il nuovo Lip Sleeping Mask Cotton Candy Swirl by Laneige

Laneige presenta la nuova Lip Sleeping Mask in Cotton Candy Swirl, la maschera per le labbra da notte che offre un’idratazione profonda, una levigatezza eccezionale e una morbidezza unica. Le labbra sembrano così, nutrite, vellutate e pronte ad affrontare la giornata.

Caratteristiche principali:

• Berry Fruit Complex: una miscela di estratti di melograno, uva e lamponi che agisce durante la notte per condizionare e rivitalizzare le labbra, lasciandole morbide e nutrite.

• Vitamina C: ricca di antiossidanti, protegge le labbra dagli agenti esterni, mantenendole sane e radiosi.

• Olio di cocco: fornisce un’idratazione intensa e duratura, lasciando le labbra visibilmente più lisce e piene.

La Lip Sleeping Mask Cotton Candy Swirl non è solo una maschera per le labbra da notte, ma anche un piacere per i sensi grazie alla sua dolce e avvolgente fragranza di zucchero filato. Si tratta di una maschera ideale per chi cerca un prodotto efficace e delicato, progettato per offrire labbra morbide e perfettamente idratate ogni mattina. La Lip Sleeping Mask Cotton Candy Swirl di Laneige è disponibile esclusivamente da Sephora.