Un seducente dialogo tra moda, design e colore con DAME 2025 by Glass Design

Le forme sinuose di DAME, l’eclettico lavabo free-standing in Vetrofreddo firmato Vincenzo Missanelli per Glass Design, si vestono del nuovo colore Mocha Mousse, tonalità morbida, calda e avvolgente, consacrata come colore dell’anno 2025 dal Pantone Color Institute.

Come un abito d’alta moda, DAME avvolge lo spazio con curve delicate e voluttuose, offrendo un design unico e raffinato che cattura l’attenzione ed esalta la bellezza dell’ambiente. Fortemente ispirata al mondo della moda, la collezione interpreta i trend cromatici dell’anno con stile ed eleganza, presentandosi come una vera “modella in passerella”.

Oltre al nuovissimo e sofisticato Mocha Mousse, la collezione DAME si declina in un’ampia gamma di colori: il Very Peri, un’esplosione di creatività e vivacità; il Lavender tonalità accesa e contemporanea con sfumature di rosa; le delicate nuances del Powder Pink e dell’Alice Blue; il Sage Green ed il Cedro, tinte energiche, solari ed accattivanti.

A questi si aggiungono le versioni Jour (bianco) e Nuit (nero) che si inseriscono perfettamente in un ambiente bagno moderno e minimalista; le finiture in foglia oro (D’Or) e argento (D’Argent), chiara espressione di lusso e splendore; il rosso (Rouge), provocante di natura per un ambiente dal design audace e seducente.

A completare la collezione, uno specchio con illuminazione LED e gli accessori da bagno, personalizzabili nelle stesse tonalità dei lavabi free-standing.

DAME 2025 non è solo un lavabo, ma un’autentica opera d’arte capace di trasformare il bagno in un ambiente esclusivo, dove il design incontra la moda e il colore.