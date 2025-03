La versatilità del sistema dei tavoli da conferenza A 1750 di Thonet

Gli spazi ufficio e sale conferenze sono oggi sempre più flessibili: i luoghi dove lavoriamo, il modo in cui lavoriamo e ci relazioniamo con gli altri vengono ridefiniti costantemente. Questi scenari di utilizzo in continua trasformazione richiedono sistemi di tavoli, che si adattino e siano in grado di coniugare estetica e funzionalità. Il nuovo sistema di tavoli da conferenza A 1750 di Thonet è un prodotto di pregio che offre la soluzione ideale per ogni esigenza, grazie soprattutto alla costruzione smart e al design intelligente. Nel modello A 1750 la raffinata geometria del telaio si sposa con piani di dimensioni e formati diversi e con una particolare tecnica di collegamento che consente un utilizzo flessibile in maniera molto semplice.

Per il sistema A 1750 il designer tedesco Uwe Sommerlade ha progettato gambe dalla geometria elegante e raffinata che si adattano a piani diversi. Le gambe sono collegate fra loro a coppie per formare un elemento di telaio a forma di A che può essere configurato proporzionalmente alla profondità del piano. Le coppie di gambe per il lato frontale del piano sono disponibili in due versioni: per il montaggio ad angolo 0° (parallelo ai bordi corti del piano) o per il montaggio ad angolo 45°. Questi opzioni garantiscono spazio a sufficienza per tutte le persone sedute, indipendentemente dalla loro posizione: lato lungo, lato frontale o in angolo.

La maneggevolezza è un altro punto di forza: il collaudato sistema di collegamento ideato da Thonet consente infatti di assemblare, in modo veloce e senza usare alcun attrezzo, grandi sistemi di tavoli da conferenza oppure di creare piccoli gruppi o tavoli singoli. I piani rettangolari sono disponibili in quattro larghezze e tre lunghezze. La collezione è completata da un piano a forma di barca: largo al centro, più stretto ai lati e per il resto quadrato. Tutti i tavoli di questa collezione possono essere configurati con il tool di progettazione in modo da adattarsi perfettamente a qualsiasi spazio. I top sono disponibili nelle varianti e materiali standard del portafoglio Thonet.

Alle gambe in alluminio, realizzate con una percentuale di materiale riciclato superiore al 95%, è possibile applicare un inserto magnetico che consente di far passare i cavi all’interno del telaio rendendoli invisibili: una soluzione pratica, funzionale ed esteticamente intelligente. Su richiesta è possibile integrare nei tavoli numerose dotazioni aggiuntive quali prese elettriche, moduli multimediali e pannelli paragambe. In alternativa alle gambe in alluminio sono disponibili anche gambe in rovere (senza passaggio per i cavi) che conferiscono alla collezione un aspetto “caldo” e confortevole e colpiscono per la loro leggerezza. I piedini regolabili consentono di adattare facilmente l’altezza del tavolo senza doverlo sollevare.