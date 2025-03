Goovi presenta C ME GLOW, la nuova crema viso con Vitamina C

La nuova crema viso C Me Glow di goovi è il nuovo must-have per una pelle radiosa e luminosa. Arricchita con vitamina C e impreziosita da estratto di liquirizia, questa crema rappresenta il perfetto completamento della routine skincare con l’omonimo siero C Me Glow. Un trattamento che combina ingredienti naturali e altamente efficaci per idratare, uniformare e illuminare la pelle, donando un boost di energia e vitalità al tuo viso.

Rivitalizza + Azione Anti-fatica: crema viso rivitalizzante ed energizzante, con il 98,7% di ingredienti di origine naturale. La Vitamina C stabilizzata protegge la pelle dallo stress ossidativo, rende l’aspetto delle macchie meno visibile e stimola la sintesi del collagene; insieme all’estratto di radice di liquirizia svolge un’azione anti-fatica: regolar izza la produzione di melanina, donando all’incarnato un aspetto subito più riposato, uniforme e radio so.

La sua formula è arricchita con Olio di Papaya da upcycling, dalle proprietà rivitalizzanti e ant iossidanti. Inoltre, l’Acido Ialuronico e l’estratto di Kumquat svolgono un’azione idratante e illumina nte.