Carl Hansen & Søn presenta il lampadario Tulip

Nel 2022, Marianne Tuxen ha creato il lampadario Tulip per Carl Hansen & Søn per il rinnovo della storica e imponente villa del fondatore di Carlsberg, J. C. Jacobsen, a Copenaghen. Abbinando eleganza classica ed estetica moderna, il lampadario – che finora aveva adornato soltanto la Sala Pompei della Fondazione – per la prima volta può essere acquistato da tutti.

La Sala Pompei, per la quale il lampadario era stato inizialmente progettato, si ispira all’Italia antica con il suo giardino d’inverno, i soffitti in vetro e il cortile colonnato. Minimalista nel suo design, il lampadario Tulip si abbina perfettamente all’ambiente decadente circostante, grazie al paralume in vetro bianco opale che imita i caratteristici petali di un tulipano, aggiungendo un tocco di modernità.

Il paralume, soffiato a bocca in tre strati di vetro, propaga una luce uniforme e priva di riflessi, mentre la piccola apertura sul fondo illumina l’ambiente verso il basso. L’asta di sospensione, in ottone massiccio, è progettata per abbinarsi al paralume in modo da formare un insieme perfetto e organico.

Il lampadario, magnifico nella sua resa già da solo, può essere appeso anche in combinazione con altri lampadari ed è adatto ad ambienti sia privati che pubblici.

Knud Erik Hansen, Amministratore delegato e titolare di terza generazione di Carl Hansen & Søn, ha dichiarato: “Con il suo lampadario Tulip, Marianne Tuxen ha creato una soluzione luminosa e discreta che, grazie ai suoi dettagli raffinati e ai materiali pregiati, illumina alla perfezione qualsiasi ambiente senza monopolizzare l’attenzione. La sospensione Tulip è prodotta presso il nostro stabilimento nello Jutland meridionale, dove l’artigianalità locale e l’impareggiabile competenza tecnica creano prodotti che regaleranno serenità per lunghi anni.”

Il lampadario Tulip MT221 sarà disponibile nei negozi da marzo 2025.