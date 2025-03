Lip Comfort Oil di Clarins celebra il suo decimo compleanno

Per celebrare il compleanno di questa icona, Clarins veste Lip Comfort Oil con una nuova nuance, in edizione limitata: 54 Iconic Red, rosso emblematico del brand. Inoltre, per questa occasione speciale, anche il tappo si tinge di rosso, per un total look scintillante.

Con un approccio pionieristico, Clarins ha messo al servizio del make-up la sua expertise nella formulazione di prodotti a base di oli vegetali e nel 2015 ha creato Lip Comfort Oil. Il primo olio per labbra con una formula innovativa, con un’alta concentrazione di oli vegetali e dall’impareggiabile azione nutriente.