COCO MADEMOISELLE de CHANEL presenta il vaporizzatore da borsetta

Il nuovo accessorio profumato in edizione limitata nella versione EAU DE PARFUM INTENSE – COCO MADEMOISELLE de CHANEL, un profumo bijoux, arricchito da un esclusivo vaporizzatore da borsetta, impreziosito da una catena gioiello in perle. Il suo pack da collezione bianco e oro può essere indossato al polso come un accessorio o infilato in borsa.

COCO MADEMOISELLE Eau de Parfum Intense de Chanel vaporizzatore da borsetta ricaricabile è stato creato per le donne irriverenti ed eleganti, la nuova frontiera della seduzione.

Questa fragranza unica e singolare nella sua interpretazione EAU DE PARFUM INTENSE rivela un cuore di rosa e gelsomino avvolto dalle note calde di patchuli d’Indonesia. Le note di arancia di Sicilia e bergamotto di Calabria sono rese ancora più intense. E per un tocco di magnetismo in più, l’essenza di patchouli è presente in proporzioni ancora maggiori, associata all’assoluto di fava tonka e di vaniglia del Madagascar.

Tutto questo racchiuso in un formato perfetto da portare sempre con sé per ravvivare la fragranza in ogni momento della giornata.