RINGANA for Men presenta due preparati naturali per un’armonia psico-fisica

Agli uomini piace la semplicità, anche quando devono prendersi cura della propria pelle. Alla mattina e alla sera hanno poco tempo da trascorrere in bagno, proprio nel momento in cui la pelle si sciupa maggiormente a causa della rasatura e spesso si disidrata. Anche l’UOMO dovrebbe dedicare ogni giorno un po’ del suo tempo alla cura della pelle per un aspetto fresco che trasmette sicurezza. Ed è per questo che Ringana si mette a disposizione dell’UOMO: è sufficiente seguire poche indicazioni e utilizzare delle soluzioni per lo skin care che facciano risparmiare tempo. Un esempio?

RINGANA FRESH moisturiser for men (50ml)

Agisce in profondità con effetto energizzante e rivitalizzante, grazie alla combinazione di caffeina e zenzero. L’olio di fichi d’India lenisce la pelle, soprattutto dopo la rasatura, mentre la centella asiatica stimola il rinnovamento cellulare, favorendo una cicatrizzazione rapida e naturale. Il marrubio comune e l’estratto di noci proteggono la pelle dalle aggressioni ambientali, mentre lo zinco PCA regola la produzione di sebo e attenua le impurità.

RINGANA CAPS mascu (90 capsule)

Questi supplementi sono un sostegno per gli uomini di tutte le età e sono composti da:

Un complesso lipidico dell’estratto di semi di trigonella che agevola il benessere fisico e mentale

Estratto di epilobio per favorire la naturale funzione della prostata

Estratto di foglie di damiana per migliorare il benessere sessuale

Vitamina C da frutto di acerola in polvere per sostenere le funzioni psichiche e il sistema nervoso

Estratto di radice di ginseng per aiutare il corpo a raggiungere prestazioni più elevate

Estratto di colture cellulari di Ajuga reptans per capelli vitali e belli

Utilizzo: 3 capsule al giorno durante i pasti