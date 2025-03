laCividina presenta le novità outdoor, i coffee table Accursio e Turi Turi

laCividina svela al pubblico le sue nuove proposte per gli spazi esterni, introducendo, oltre all’iconico divano Osaka nella versione outdoor, anche due nuove collezioni di coffee table: Accursio e Turi Turi . Queste proposte – caratterizzate da verniciatura per cataforesi – segnano un ampliamento della gamma outdoor del brand, sempre fedele all’eccellenza artigianale e al design italiano.

Accursio

La collezione Accursio si distingue per un design geometrico e contemporaneo. I coffee table, disponibili in diverse dimensioni, combinano eleganza e funzionalità. Progettati da Antonino Sciortino nel 2015, reinterpretano il mestiere del fabbro con leggerezza e raffinatezza. I tavolini Accursio trascendono la proverbiale pesantezza dell’acciaio, mascherando – dietro forme aeree – stabilità e solidità. Sopra la base a croce, piani rotondi, quadrati o rettangolari di diverse altezze e dimensioni, anche da combinare tra loro per iconiche composizioni alla Mondrian. Disponibili in 9 varianti colori, dai pastello celeste e verde chiaro ai classici – nero, tortora, marrone e avorio – ai più moderni e di tendenza laccati – bronzo, ottone e rame.

Turi Turi

La collezione Turi Turi, disegnata sempre da Antonino Sciortino nel 2012, trae ispirazione dal cappello tipico degli uomini siciliani : il piano d’appoggio del tavolino combinato con una base dalle linee morbide e leggere, rappresentano l’incontro perfetto tra minimalismo e arte barocca siciliana, aggiungendo un tocco distintivo agli spazi esterni.

Disponibili in 10 varianti colori, dai pastello celeste e verde chiaro ai classici – nero, tortora, marrone e avorio – ai più moderni laccati – bronzo, ottone e rame, per arrivare a una tonalità super trendy, il prugna o bordeaux scuro.

Con queste novità, laCividina conferma la sua vocazione per l’innovazione e la qualità, portando il design italiano negli spazi all’aperto.