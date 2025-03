Mediterranea Cosmetics presenta un approccio globale per pelli sensibili

Stress, inquinamento, alimentazione sbagliata, detergenti aggressivi e invecchiamento possono indebolire la pelle, causando secchezza, arrossamenti, desquamazione e, nei casi più gravi, screpolature e piccole ferite che guariscono lentamente. Mediterranea Cosmetics ha sviluppato trattamenti dermo-cosmetici per mantenere equilibrato il microbiota cutaneo, un sistema fondamentale per proteggere la barriera della pelle. Dopo anni di ricerca e studi in collaborazione con l’Università di Ferrara e importanti laboratori cosmetici, nel 2019 sono state lanciate formule innovative a base di prebiotici e ingredienti naturali.

Oggi, Mediterranea arricchisce la linea dedicata alle pelli sensibili con due nuovi trattamenti:

CREMA VISO PELLI SENSIBILI flacone airless 50ml

Prodotto dermo-cosmetico, dalla formula innovativa e water-free, che si prende “cura” del microbiota cutaneo per assolvere ai bisogni specifici della pelle sensibile, fragile e arrossata. Dalla texture vellutata e dal profumo delicato, si assorbe facilmente donando una sensazione di benessere. Aiuta a lenire, proteggere, riparare, equilibrare, idratare e rafforzare la barriera cutanea. Ideale anche come coadiuvante nel trattamento della couperose.

La formula contiene prebiotici e postbiotici che, in sinergia, favoriscono la crescita dei microrganismi benefici e contrastano quelli patogeni, proteggendo la biodiversità del microbioma cutaneo. Questo permette alla flora batterica naturale di agire come barriera contro infezioni, infiammazioni, prurito, irritazioni e arrossamenti, rafforzando la risposta immunitaria della pelle.

La formula ha il 99% di ingredienti di origine naturale. Tra questi:

Prebiotici naturali: inulina estratta dalle radici della Cicoria, estratto fermentato di Zymomonas e miele che stimolano la microflora cutanea, proteggendo la pelle, aumentandone l’idratazione e migliorando l’effetto barriera;

inulina estratta dalle radici della Cicoria, estratto fermentato di Zymomonas e miele che stimolano la microflora cutanea, proteggendo la pelle, aumentandone l’idratazione e migliorando l’effetto barriera; Postbiotico da Lactococcus: dall’azione rigenerante e riparatrice, protegge la pelle e rafforza l’effetto Barriera;

dall’azione rigenerante e riparatrice, protegge la pelle e rafforza l’effetto Barriera; Aloe Vera Biologica: utilizzata come prebiotico, dall’azione idratante, lenitiva e rigenerante. Stimola la vitalità del microbiota cutaneo e migliora l’equilibrio e il benessere della pelle;

utilizzata come prebiotico, dall’azione idratante, lenitiva e rigenerante. Stimola la vitalità del microbiota cutaneo e migliora l’equilibrio e il benessere della pelle; Estratto da fiori di Fico d’India e da Rucola: miscela in grado di prevenire l’insorgenza di couperose e di lenirla quando già in atto. Aumenta le difese antiossidanti e riduce l’arrossamento;

miscela in grado di prevenire l’insorgenza di couperose e di lenirla quando già in atto. Aumenta le difese antiossidanti e riduce l’arrossamento; Estratto da Alghe Rosse: noto per la sua attività anti-invecchiamento con azione tonificante, antistress e antirughe;

noto per la sua attività anti-invecchiamento con azione tonificante, antistress e antirughe; Centella Asiatica o Erba della Tigre: proprietà fortemente riepitelizzanti, ristrutturanti e cicatrizzanti, ideali per proteggere e lenire la pelle sensibile da desquamazioni, arrossamenti e irritazioni e favorirne la riparazione;

proprietà fortemente riepitelizzanti, ristrutturanti e cicatrizzanti, ideali per proteggere e lenire la pelle sensibile da desquamazioni, arrossamenti e irritazioni e favorirne la riparazione; Olio Extra Vergine di Oliva biologico:dalla funzione emolliente e antiossidante con azione barriera per proteggere la pelle.

REPAIR SKIN flacone airless 15ml

Una soluzione SOS multi-azione con SPF15 per pelli secche, fragilizzate, arrossate e soggette a irritazioni, studiata per labbra, viso, mani e zone specifiche del corpo.

Una crema innovativa dall’azione riparatrice e protettiva che agisce velocemente rigenerando la pelle. Dalla formula water-free, dermatologicamente testata su pelli sensibili, è perfetta per l’utilizzo quotidiano e in caso di necessità per pelle danneggiata.

La formula contiene il 99% di ingredienti di origine naturale, tra cui: