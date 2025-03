CHANEL presenta il libro The Allure of Makeup

Il primo libro dedicato al make up Chanel celebra la storia ispiratrice della creazione make up della Maison iniziata nel 1924, mettendo così in mostra un secolo di creatività, eccellenza e innovazione. Scritto dalla celebre giornalista e scrittrice Natasha A Fraser, “CHANEL The Allure of Makeup” (Ed. Thames & Hudson), presenta una ricca selezione di materiale visivo raccolto grazie all’accesso esclusivo e senza precedenti agli archivi di CHANEL: dalle immagini storiche di Gabrielle Chanel agli scatti poco conosciuti dei primi prodotti, fino alle campagne cinematografiche che hanno come protagoniste donne leggendarie.

Nell’introduzione del libro, Fraser scrive: “Sfidando le regole della tradizione e l’esigenza di compiacere gli altri, Chanel ha rivoluzionato il guardaroba del ventesimo secolo, ha imposto una nuova visione della gioielleria, ha trasformato il mondo della bellezza e ha introdotto un’attitudine moderna, che ha permeato ogni aspetto della sua vita”.

Questa storia affascinante è narrata in sette capitoli, che rappresentano la quintessenza cromatica del vocabolario visivo di Chanel: Nero, Bianco, Beige, Rosso, Rosa, Oro e Blu. Ogni capitolo esalta i talenti che hanno reso possibile l’impatto duraturo del brand nel corso dei decenni. Creazioni iconiche, come il packaging bianco e nero o il rossetto Rouge Allure con il suo rosso senza tempo, emergono dalle pagine rivendicando il loro legittimo posto nel pantheon della bellezza.

Fraser esplora il modo in cui Gabrielle Chanel ha spinto le donne a mettersi in gioco, decenni prima di chiunque altro: “Grazie alla sua attitudine in cui affermava: ‘la vita non è una prova generale’, ha saputo risvegliare le persone”, afferma Thomas du Pré de Saint Maur, Global Head of Creative Resources for Fragrance & Beauty di Chanel.

Il make up Chanel continua a mettere in discussione e a rinnovare la nostra concezione di bellezza. Non va dimenticato, tuttavia, che il make up è un viaggio del tutto personale.