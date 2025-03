Maisons du Monde presenta la sua prima collezione per il bagno

Maisons du Monde, per la prima volta, dedica una collezione all’universo del bagno. E proprio per rispondere alle richieste dei clienti, l’azienda ha messo a punto una gamma dedicata a questa stanza con la quale va a completare la sua offerta per la casa. Con questa collezione, Maisons du Monde consolida il suo ruolo di brand di riferimento per un arredamento ricco di ispirazione, accessibile e sostenibile.

La gamma tessile

Asciugamani, teli classici o in formato XXL, tappeti da bagno… colori e design diversi sono stati scelti e declinati in modo da rispondere a ogni tipo di esigenza. Dal punto di vista dello stile, i designer hanno sviluppato una gamma a tinta unita essenziale ed elegante, con un motivo a scacchi sui bordi, disponibile in sei colori (bianco, beige, blu, verde, rosa, ocra). Tre proposte fantasia completano l’offerta, richiamando le palette di colori e le tendenze emblematiche di Maisons du Monde.

Ognuno dei 47 articoli proposti pone al centro la qualità: grammatura consistente, densità elevata e spugna di grande morbidezza, il tutto in cotone certificato bio e OEKO-TEX.

A partire dal mese di aprile, saranno inoltre disponibili due teli mare per accompagnare le gite e le vacanze estive dei clienti.

Un mondo di accessori

Dispenser per il sapone, portaspazzolini, contenitori per fazzoletti e dischetti di cotone, vassoi portaoggetti, scopini per WC… Maisons du Monde ha pensato a tutto per rendere l’ambiente

del bagno confortevole e ricco di stile. Privilegiando, come sempre, pezzi fuori dal comune e dai molteplici stili, senza rinunciare a materiali pregiati come la ceramica, Maisons du Monde propone una collezione unica ed esclusiva.