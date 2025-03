Soin Cou, Décolleté et Poitrine by Eisenberg, il trattamento collo, décolleté e seno

Solitamente, nella nostra routine di cura della pelle, concentriamo tutta l’attenzione sul viso, dimenticando talvolta il collo, il décolleté e il seno. Tuttavia, queste aree hanno una pelle altrettanto delicata, sottile e sensibile, che contiene meno ghiandole sebacee e risulta più vulnerabile alla disidratazione e all’invecchiamento precoce, proprio come quella del viso. Infatti, trascurarle può portare a cedimenti dei tessuti, alla formazione di rughe e a segni evidenti dell’invecchiamento.

Oltre al naturale processo di invecchiamento, fattori come le oscillazioni di peso o la gravidanza possono compromettere la tonicità e la fermezza di queste zone. In particolare, l’allattamento e l’aumento di peso possono modificare la forma del seno, portando a una distensione dei tessuti cutanei. Quando si perde peso, il tessuto adiposo diminuisce e la pelle, ormai distesa, non riesce sempre a ritornare alla sua forma originale, risultando meno tonica e giovane. Eisenberg, esperto di livello mondiale nella cura della pelle, propone Soin Cou, Décolleté et Poitrine, una crema delicata e setosa che offre una cura anti-età straordinaria, pensata per preservare la vitalità cellulare e mantenere la pelle giovane, dal mento al seno. La sua formula ricca e completa di ingredienti di origine naturale, si fonde sulla pelle senza ungere, donando idratazione profonda e rigenerazione.

La combinazione di collagene, acido ialuronico e estratti come quelli di Lotus Japonicus, Equiseto e Adenosina favorisce il rimodellamento, la tonicità e la riduzione di linee e rughe, lasciando la pelle levigata e visibilmente più giovane. Un piacevole profumo sensuale evoca un’esperienza da spa. Un cocktail di principi attivi mirati naturali lavora in sinergia con la Formula Trio-Moléculaire® brevettata Eisenberg per aiutare la pelle a mantenere la sua compattezza ed elasticità, in una formula composta dal 95,7% di ingredienti di origine naturale. Insomma, prendersi cura di collo, décolleté e seno con una formula avanzata e mirata può fare la differenza.

Utilizzo:

Trattamento intensivo: mattina e sera, per un periodo minimo di 56 giorni.

Trattamento di mantenimento o utilizzo quotidiano regolare: la sera, su collo e décolleté puliti, e sui seni se lo si desidera.