Celebrare la festa del papà con ​J’OSE di EISENBERG

Quando si parla di fragranze, l’inclusione di ingredienti come il caffè non è solo una questione di piacere olfattivo, ma anche di benefici a livello emotivo e psicologico, e J’Ose di EISENBERG ne è il perfetto esempio. ​

​Con la sua energia naturale, il caffè stimola la mente e migliora l’umore, grazie alla produzione di endorfine. In una fragranza come J’Ose, il caffè aggiunge una nota calda e avvolgente, che conferisce una sensazione di freschezza immediata e di profondità alla composizione. La sua presenza dona una sensazione di vitalità, perfetta per chi cerca un profumo che sia energizzante e stimolante.​

​In J’Ose di EISENBERG, il caffè non solo arricchisce la fragranza con una complessità unica, ma crea anche un’armonia con altre note, rendendo il profumo elegante e sofisticato, ideale per chi desidera un’esperienza olfattiva intensa e rinvigorente, perfetta per ogni occasione.​

La Menta e l’Artemisia aprono la fragranza con un’aura di mistero e seduzione, mentre il cuore caldo e avvolgente del Caffè-Moka aggiunge una profondità intrigante. ​La base di Ambra completa l’esperienza con una sensazione di calore, che lascia un’impronta persistente e indimenticabile. ​

​Ogni elemento, dalla scelta delle note alla visione di Eisenberg, sembra mirato a provocare e conquistare, a spingere i confini della sensualità e dell’individualità. ​J’OSE non è solo un profumo, ma un messaggio che invita chi lo indossa ad osare, ad affermarsi con forza e grazia, lasciando un segno indelebile nella memoria di chi lo percepisce. ​Un vero e proprio simbolo di audacia olfattiva.​

J’Ose di EISENBERG è disponibile nelle versioni da 30ml ​- 50ml​ – 100ml.