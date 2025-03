Un lungo weekend in SPA, sul Lago di Garda

Lo SPA-Hideaway Cape of Senses si trova ad Albisano, sopra Torri del Benaco (VR) e offre 55 suites, 15.000 mq di superficie, una grande SPA con 3 piscine, oltre a 2 ristoranti, 450 mq di ambiente acquatico e un panorama unico sul Lago di Garda. SPA-Hideaway Cape of Senses (Adults Only) soddisfa i 5 sensi, attraverso una cura attenta del corpo e dell’anima e una cucina eccellente e sostenibile, ammirando il lago dall’estremità Nord fino a quella Sud.

La SPA, si sviluppa su due livelli per 2.000 mq, innanzi a un giardino di 10.000 mq, con olivi secolari, ed è dotata di zona Health & Beauty, di una private spa per trattamenti anche di coppia, di un angolo Health Food, curato direttamente dallo Chef di Cape of Senses, di una grande SPA Library, oltre a una vasta selezione di trattamenti viso e corpo. La Senses SPA è un luogo dove ripristinare le energie e l’equilibrio attraverso i 5 sensi.

Lo SPA Menù parte proprio dalla stimolazione di essi, grazie all’aromaterapia con oli essenziali estratti da piante e fiori selvatici officinali, a delle manualità personalizzate, a differenti texture di prodotti, a una musica studiata appositamente che evoca antichi strumenti, oltre a un vasto assortimento di tisane. Per lo sviluppo dei trattamenti Signature si è valorizzato il territorio attraverso l’utilizzo di prodotti come l’olio d’oliva biologico, l’olio di vinaccioli e gli oli essenziali agrumati.

Inoltre, molto importante per la stimolazione tattile sono le manualità avvolgenti, dal calore di fagottini caldi alle erbe selvatiche, alla morbidezza di una spuma di sapone. In ultimo, l’introduzione di un suono sprigionato da antiche campane tibetane che è in grado di risvegliare il senso dell’udito.

Lo scopo della Senses SPA è di accogliere gli ospiti offrendo un momento di evasione dalla routine quotidiana attraverso un vero e angolo del benessere, dove ogni ambiente è in grado di rinvigorire i sensi, generando emozioni.

La Senses SPA ha un design lineare e accogliente, con presenza di oggetti in legno che richiamano il legame dell’uomo alla natura. Inoltre, c’è la possibilità di accedere in qualsiasi momento al giardino esterno, l’oasi della meditazione, immersa nel giardino e con una magnifica vista sul Lago di Garda, dove durante la stagione estiva è possibile effettuare lezioni di meditazione e yoga.

Il punto di forza della SPA è proprio la splendida vista dall’alto sul Lago di Garda, che è possibile scorgere da qualsiasi area. Le aree relax prevedono anche una SPA Library e una tisaneria, con fiori essiccati e foglie di tè infusi nell’acqua, per sfogliare un libro e riscoprire l’armonia interiore.

Il benessere fisico si coniuga sempre con quello spirituale, per questo l’offerta comprende attività olistiche di gruppo e private come la meditazione, yoga, sessioni di campane tibetane, stretching dei meridiani.

Inoltre, una Private SPA esclusiva consente di immergersi nel tepore di una vasca, ascoltare il lento fluire dell’acqua e provare una profonda sensazione di libertà. A disposizione degli ospiti anche una palestra con vista panoramica e personal trainer (su richiesta), con attrezzature di ultima generazione, marchio Technogym: 130 mq di spazio dedicato alla cura del proprio corpo, per iniziare la giornata a ritmo di squat, per modellare la schiena e tonificare le braccia o per prepararsi alla prossima uscita in bici, tra i saliscendi del Lago di Garda.