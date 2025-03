PANDORA e Lorenza Gentile celebrano il potere delle parole

Pandora annuncia una speciale collaborazione con la celebre scrittrice Lorenza Gentile. Dal 7 marzo al 21 maggio 2025, sarà possibile personalizzare i gioielli Pandora con le combinazioni di parole potenti e frasi esclusive create dall’autrice, che esplora il significato profondo di alcuni termini e il loro potere trasformativo. Lorenza Gentile, autrice di successi come “Le piccole libertà”, “Le cose che ci salvano” e “Tutto il bello che ci aspetta” (Feltrinelli), ha intrapreso un viaggio attraverso l’etimologia di sei parole per creare messaggi che toccano le corde più profonde dell’animo.

“Le parole sono incantesimi che hanno effetti reali sulla nostra vita: hanno il potere di definirci e di trasformare la nostra esistenza”, afferma la scrittrice. “Ho scelto queste parole luminose perché ci aiutino a trovare il nostro posto nel mondo, portandole con noi come amuleti preziosi.”

Il percorso inizia con “avventurosa”, dal latino “adventura” che significa letteralmente “ciò che accadrà” e che Lorenza, guardandosi dentro, traduce quindi con uno “scopro me stessa”. “Coraggiosa”, che deriva dal latino “cor habeo” (avere cuore), si traduce in una potente affermazione: “Ho cuore, sono forte e aperta al mondo, non temo niente”. L’essere Libera, che ha origine nel latino “libens” (volenterosa), viene celebrata con “Quando mi sento libera, faccio ciò che mi piace. Diffondo armonia intorno a me”.

Gentile esplora anche l’imperfezione come punto di partenza per la crescita personale: dal latino “imperfectus” nasce il messaggio “Sono in viaggio verso la mia realizzazione”. La gratitudine, dal latino “gratus”, si trasforma in un’affermazione di auto-accettazione: “Accolgo la vita con riconoscenza, mi accetto, mi amo”. Infine, la felicità, dal latino “felix” che significa “che dà frutto”, viene interpretata come un invito alla continua rinascita: “Quando sono felice, mi riscopro fertile, fiorisco ogni giorno”.

Il servizio di engraving Pandora permette di personalizzare numerosi gioielli della collezione con incisioni precise e dettagliate, trasformando ogni pezzo in un oggetto unico e personale. L’incisione viene realizzata utilizzando tecnologie all’avanguardia che garantiscono una personalizzazione duratura e di alta qualità, mantenendo intatta l’eleganza del gioiello. Questo servizio esclusivo è disponibile in tutti i negozi Pandora in Italia.

Attraverso il servizio di engraving, i clienti potranno trasformare i loro gioielli Pandora in potenti amuleti.