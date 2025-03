Il grande successo di NEUR|AÉ, a soli 10 mesi dalla sua nascita

NEUR|AÉ, il nuovo marchio di skincare del Gruppo Sisley, sta avendo un inizio molto forte nei suoi primi dieci mesi di esistenza (già 5 prestigiosi premi attribuiti al brand) e si appresta a diventare un punto fermo nelle routine di bellezza. Un prodotto della linea NEUR|AÉ viene venduto ogni 10 minuti nel mondo, mentre il marchio è stato lanciato in 180 punti vendita esclusivi in soli cinque paesi.

La linea di prodotti ha un best-seller consolidato e si chiama l’Harmonie Serum, un prodotto essenziale per resettare la pelle e la mente, prima di attivare gli stati emotivi desiderati. La novità, l’Harmonie Oil, è già regolarmente esaurita in alcuni banconi chiave degli Stati Uniti a due settimane dal lancio. Il marchio si diffonderà in altri 15 paesi nel 2025: Messico, Belgio, Lussemburgo, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Polonia e altro ancora… NEUR|AÉ mette in atto un nuovo modo di prendersi cura della propria pelle. Un colorito spento, tratti marcati e pelle cadente… Dietro questi segni dell’invecchiamento non c’è solo la nostra genetica e il nostro stile di vita, c’è anche l’impatto delle nostre emozioni. Lo sapevamo tutti intuitivamente, ma ora la neuroscienza lo ha dimostrato: le emozioni hanno un impatto reale sulla qualità della nostra pelle e sulla modifica dei nostri tratti nel tempo.

Dopo oltre 10 anni di ricerca scientifica, i laboratori del Gruppo Sisley hanno sviluppato formule con una modalità d’azione innovativa e particolarmente efficace. Il risultato è NEUR|AÉ, un nuovo marchio di cosmetici, i cui prodotti per la cura della pelle sono ineguagliabili perché offrono un meccanismo d’azione duplice: agiscono direttamente sulla luminosità, le rughe e la compattezza della pelle e combinano principi attivi innovativi, noti anche come neuro-ingredienti, con texture e fragranze sviluppate e testate per la loro capacità di migliorare il nostro benessere emotivo: questa è la tecnologia esclusiva nota come NA3. Il risultato lo si riscontra in una pelle bella, più soda, luminosa e levigata, oltre a una rinnovata sensazione di benessere.

“L’invecchiamento emotivo è una preoccupazione crescente in tutte le popolazioni. Siamo entusiasti del successo di NEUR|AÉ, una risposta innovativa alle esigenze della pelle, attentamente testata per dimostrarne l’efficacia” – Philippe d’Ornano, CEO e co-fondatore di NEUR|AÉ.

La linea è così composta:

L’Huile harmonie – Restauratrice & Nourrissante: L’Huile (lanciato recentemente) può essere utilizzato come passaggio iniziale della routine di bellezza o da solo in qualsiasi momento della giornata, come olio da massaggio o per donare comfort localizzato.

Le Sérum – Réinitialisant & Transformateur: Essenziale per resettare la pelle e la mente, prima di attivare gli stati emotivi desiderati, è il punto di partenza senza il quale nulla sarebbe possibile. Le Sérum aiuta a ripristinare l’equilibrio della pelle e a rafforzarne la resilienza. Giorno dopo giorno, i tratti appaiono meno rigidi e sembrano ritrovare la loro espressività.

L’Émulsion Joie – Euphorisante & Éclat: L’Émulsion aiuta la pelle a sembrare meno spenta. L’espressione del viso appare più radiosa e l’incarnato più fresco. Giorno dopo giorno, L’Émulsion restituisce luminosità alla pelle e dona una sensazione di benessere.

La Crème énergie – Énergisante & Raffermissante: La crema ridona elasticità alla pelle stanca. L’espressione del viso ritrova il suo dinamismo e i segni di stanchezza appaiono meno evidenti. Giorno dopo giorno, énergie La Crème rassoda visibilmente la pelle, donando una sensazione di energia.

Le Baume sérénité – Relaxant & Lissant: Le Baume aiuta a rilassare la pelle stressata. L’espressione del viso ritrova un aspetto sereno e la pelle appare più levigata. Giorno dopo giorno, sérénité Le Baume distende visibilmente i tratti e dona una sensazione di calma.

Le Booster d’émotion énergie, joie o sérénité: Il prodotto S.O.S. da avere sempre con sé: in borsa, sulla scrivania, sul comodino… Ispirati alle neuroscienze, gli oli alle neuro-fragranze sono stati studiati per ritrovare una sensazione di benessere ed energia, di gioia o di serenità in qualsiasi momento della giornata. Un piccolo gesto per risollevare istantaneamente l’umore, grazie alla combinazione delle neuro-fragranze esclusive NEUR|AÉ e dei punti di digitopressione selezionati per accompagnarle.