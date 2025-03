I nuovi portabiti Stella di Toscanini in plexiglass dégradé

Toscanini, da oltre 100 anni produce portabiti e soluzioni per appendere e organizzare capi e accessori, che l’hanno portata a essere tra le eccellenze italiane nel mondo. Con proposte di qualità create ad hoc per diversi settori – retail, contract e residenziale, yachting – Toscanini punta sul design, la versatilità e la personalizzazione dei suoi prodotti come elementi di differenziazione.

Tra le novità che l’azienda presenta al Salone del Mobile 2025, spicca l’esclusiva versione in plexiglass dégradé dei portabiti Stella, caratterizzata da una raffinata doppia colorazione.

La ricerca di nuove interpretazioni dei suoi modelli di punta ha portato Toscanini alla creazione del portabito Stella in plexiglass a doppia colorazione dégradé.

Giocando con la magia dei colori e le trasparenze del plexiglass, il nuovo modello dà vita a un caleidoscopio di colori. Le sfumature bicolor creano effetti affascinanti, quasi illusioni ottiche, aggiungendo un tocco di stile e incanto a ogni guardaroba.

I portabiti Stella in plexiglass dégradé di Toscanini sono proposti in tre colour match che evocano morbidezza, libertà di pensiero e immaginazione: marrone corteccia/verde pistacchio, grigio urban/rosa Schiaparelli e marrone corteccia/azzurro cielo.