Viso idratato e luminoso con Jaluronius Eyes e Jaluronius Cream C di Cosmetici Magistrali

L’acido ialuronico e la vitamina C sono due ingredienti iconici della skincare, apprezzati per i loro benefici straordinari. Insieme, lavorano in sinergia per regalare alla pelle un aspetto tonico, uniforme e raggiante, contrastando i segni dell’invecchiamento e la disidratazione. È quello che ha fatto Cosmetici Magistrali creando Jaluronius Eyes e Jaluronius Cream C.

Jaluronius Eyes

Trattamento specifico per il contorno occhi, con una formula in gel crema leggera, dalla triplice azione: idratante, illuminante, antirughe. Contiene la tecnologia Jalubalance® con acido ialuronico ad elevata concentrazione (1%) e olio di Opuntia; alga rossa, estratto di rosmarino (antiossidante), vitamina E e olio di mandorle dolci (proprietà emollienti e lenitive). Perfetto per uno sguardo luminoso, fresco e riposato. Ideale anche in caso di pelle e occhi sensibili. Può essere usato anche sul contorno labbra.

Jaluronius Cream C

Pensata per pelli giovani che iniziano a mostrare i primi segni del tempo, spente e disidratate, questa crema aiuta a ripristinare l’idratazione cutanea e a illuminare l’incarnato. Contiene tecnologia Jalubalance® con acido ialuronico ad elevata concentrazione (1%) e olio di Opuntia; alga rossa e vitamina C, che stimola la produzione di collagene e aiuta a prevenire la formazione delle prime rughe. Dalla texture leggera, si assorbe rapidamente lasciando la pelle più uniforme, idratata e radiosa. Ideale anche in caso di pelle sensibile.

Gli altri prodotti della linea Jaluronius

Jaluronius Cream : crema viso dalla texture leggera e ultra-sensoriale con acido ialuronico ad alta concentrazione, contribuisce a riequilibrare la barriera cutanea e garantisce idratazione a lungo termine.

: crema viso dalla texture leggera e ultra-sensoriale con acido ialuronico ad alta concentrazione, contribuisce a riequilibrare la barriera cutanea e garantisce idratazione a lungo termine. Jaluronius : fluido concentrato che offre un boost di idratazione e luminosità, ripristinando il corretto livello di umidità cutanea.

: fluido concentrato che offre un boost di idratazione e luminosità, ripristinando il corretto livello di umidità cutanea. Jaluronius 2% : idrogel ad alta concentrazione di acido ialuronico (2%), per un effetto intensivo e una pelle più levigata.

: idrogel ad alta concentrazione di acido ialuronico (2%), per un effetto intensivo e una pelle più levigata. Jaluronius CS: fluido idronormalizzante che contribuisce a riequilibrare la carenza lipidica della pelle secca, migliorando il comfort cutaneo e garantendo un’idratazione prolungata.

La strada per una pelle idratata e luminosa inizia dalla combinazione di acido ialuronico e vitamina C. Il loro uso sinergico potenzia i benefici di entrambi gli ingredienti. La vitamina C protegge dai danni ossidativi mentre l’acido ialuronico lavora per mantenere la pelle idratata. Il risultato? Una pelle visibilmente più luminosa e idratata. Questa combinazione aiuta a prevenire i segni dell’invecchiamento e a migliorare la qualità complessiva della pelle, garantendo un effetto glow naturale.

I prodotti Jaluronius di Cosmetici Magistrali sono disponibili in farmacia e parafarmacia, dove esperti del settore potranno fornire consigli personalizzati per la skincare ideale.