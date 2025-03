Chronographe 1887 É.L. e Chronographe 1887 Automatique by Eberhard & Co.

Eberhard & Co. introduce sul mercato Chronographe 1887 Édition Limitée, cronografo a carica manuale in edizione limitata a 250 esemplari, e Chronographe 1887 Automatique, cronografo con movimento automatico, presentati in anteprima in occasione di Watches and Wonders Geneva 2024. Questi segnatempo arricchiscono la collezione 1887, inaugurata nel 2019 per celebrare la data di fondazione della Maison e composta da orologi con calibri esclusivi che interpretano in forma contemporanea il patrimonio storico e il DNA Eberhard & Co.

Entrambi i Chronographe 1887 si caratterizzano per un peculiare fascino “vintage contemporaneo”, che risulta da uno studio approfondito sui cronografi originali degli anni ’30 e oltre, molti dei quali conservati presso il Museo Eberhard & Co. a La Chaux-de-Fonds.

Esteticamente, i segnatempo riprendono le linee distintive dei cronografi storici con elementi in stile retrò, come la corona in acciaio con pulsante coassiale o la cassa e le anse dai profili sinuosi. I quadranti, ricchi di particolari, includono il logo storico (documentato negli archivi di inizio ‘900), la scala telemetrica perimetrale e, in molti casi, la scala tachimetrica a spirale al centro. Le combinazioni cromatiche proposte per i quandranti sono articolate, così come le lavorazioni e le finiture, con dettagli come l’incisione diamantata di alcune versioni, interposta tra le scale esterne, la tonalità bronzo, ottenuta con un processo di deposizione metallica, proposta per una versione di Chronographe 1887 Édition Limitée o la lavorazione Clous de Paris proposta per due varianti di quadrante di Chronographe 1887 Automatique.

I due segnatempo sono animati da calibri esclusivi sviluppati da Eberhard & Co. in collaborazione con Manufacture AMT: EB 280 per Chronographe 1887 Édition Limitée (ref. 31081) ed EB 380 per Chronographe 1887 Automatique (ref. 31082).

La progettazione dei movimenti, elaborata dai tecnici orologiai di Eberhard & Co., ha comportato interventi strutturali ed estetici significativi, visibili attraverso il fondello vitré. La lavorazione ha avuto come punto di partenza un movimento cronografico automatico che è stato ridisegnato con interventi specifici per configurarlo sia per la carica manuale sia per quella automatica. Per entrambi i calibri è stata realizzata un’apposita leva che permette il dislocamento del pulsante di azzeramento del cronografo in posizione coassiale alla corona.

Il cronografo a carica manuale, il calibro più complesso, ha richiesto un impegno tecnico ancora più elevato, tradotto nell’edizione limitata a 250 esemplari. Per questo movimento è stato studiato e realizzato il ponte superiore del ruotismo personalizzato con la forma dello Scudo, emblema della Maison: un componente tecnico parte integrante del calibro, ma anche un elemento simbolicamente rilevante, in quanto emblema di autenticità, sicurezza e solidità, che da sempre caratterizza le collezioni Eberhard & Co.

I due calibri che animano i Chronographe 1887 si caratterizzano per la ruota a colonne, bleuie, e la complicazione fly-back, nota anche come retour en vol: una funzione introdotta negli anni ’30 per consentire ai piloti di cronometrare le diverse fasi di volo, riproposta quest’anno anche in altre creazioni della Marca, come Extra-fort Roue à Colonnes Retour en Vol. La complicazione richiama un mondo poetico e pionieristico, ricco di suggestioni e imprese audaci, quello del volo, a cui la Maison è legata da molti decenni: è negli anni ‘40 che la Regia Aeronautica commissiona a Eberhard & Co. un cronografo destinato alla navigazione astronomica, ideato dal brillante ufficiale Publio Magini. Il suo nome, assieme al segnatempo omonimo Sistema Magini, divenne celebre grazie al volo segreto Roma-Tokyo del 1942, una missione unica per complessità e rischio.

Il legame di Eberhard & Co. con il volo continua nel tempo: nel 1986 viene presentato Chronomaster, orologio con movimento meccanico ed elettromeccanico adottato dalle Frecce Tricolori e testato fino a 8G. Nel 2009 la Maison, in collaborazione con l’Aeronautica Militare, celebra il centenario della “conquista del cielo” italiana, con un cronografo in edizione limitata: ChronoFlyer, un tributo al leggendario Flyer, il velivolo sul quale Mario Calderara e Umberto Savoja volarono guidati da Wilbur Wright, inaugurando la storia dell’aviazione italiana.