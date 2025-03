Anticipazioni del Salone del Mobile 2025 di Tomasella

All’edizione 2025 del Salone del Mobile Tomasella presenta numerose soluzioni, tra cui la nuova mensola porta tv Shiro e la madia Pandora. Arredi moderni di design e funzionali che trasformano ogni spazio in un’esperienza abitativa personalizzata.

Mensola Shiro

La nuova mensola porta tv Shiro di Tomasella è una soluzione pratica e versatile per un living contemporaneo. La struttura in materico, disponibile in diverse finiture, è caratterizzata da un inserto in metallo che può essere personalizzato tono su tono per un effetto coordinato o a contrasto. La mensola ha una duplice modalità di utilizzo che permette un’ampia varietà di composizione: può essere affiancata a un pensile della stessa altezza, posizionato allineato alla base per ampliare lo spazio contenitivo e creare un equilibrio visivo; in alternativa può essere integrata con un pensile, ottenendo così una resa estetica più dinamica e incrementando comunque la capacità di contenimento.

Madia Pandora

La nuova madia Pandora di Tomasella si distingue per il perfetto equilibrio tra funzionalità ed eleganza, grazie a un design essenziale dallo stile contemporaneo e raffinato. La struttura in materico con il top in gres, entrambi disponibili in diverse finiture, conferiscono al modello un tocco di sofisticata modernità.

I dettagli in metallo delle maniglie e del basamento arricchiscono l’arredo, offrendo un look attuale e distintivo. L’ampia gamma di colori proposti a catalogo dall’azienda permette di personalizzare la madia in base alle proprie esigenze.