Laneige presenta S’More Kisses per labbra mordibe e idratate

S’More Kisses è il nuovo duo tascabile pensato per prendersi cura delle labbra, mantenendole nutrite, idratate e straordinariamente morbide, giorno e notte. Una combinazione perfetta per un trattamento completo che unisce delicatezza ed efficacia.

Il Lip Glowy Balm Vanilla è ideale per l’idratazione quotidiana grazie alla sua formula leggera che lascia le labbra morbide e luminose con un tocco di dolcezza alla vaniglia. Perfetto per l’applicazione diurna, garantisce un aspetto curato e naturale. La sua avvolgente fragranza di vaniglia offre una sensazione di comfort, trasformando ogni applicazione in un piccolo piacere sensoriale.

La Lip Sleeping Mask Chocolate è pensata per un trattamento intensivo da notte. Ricca di nutrienti e idratanti, questa maschera ripara e ammorbidisce le labbra mentre dormi, lasciandole visibilmente sane e lisce al risveglio. La sua deliziosa fragranza di cioccolato trasforma la routine notturna in un’esperienza indulgente, lasciando un sottile profumo di cioccolato che persiste per tutta la notte.

S’More Kisses è l’alleato indispensabile per chi cerca un prodotto versatile, pratico e performante, progettato per esaltare le labbra con un tocco extra di cura. Con la sua dolce fragranza di vaniglia e il delizioso profumo di cioccolato sorprende tutti regala un trattamento unico e sensoriale.