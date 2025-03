Il nuovo specchio Key Round di Vanità & Casa

Progettato per l’ambiente bagno, Key Round è lo specchio dallo stile elegante e dalle elevate prestazioni che ridefinisce l’esperienza dell’illuminazione, firmato da Vanità & Casa.

Presentato a ISH 2025, la fiera internazionale di Francoforte dedicata al mondo del bagno, Key Round si è distinto per l’eleganza della luce nascosta. Infatti, Key Round ridefinisce l’esperienza dell’illuminazione grazie al suo design ricercato integrato con la tecnologia Ghost Mirror che permette alla superficie di trasformarsi: quando la luce è spenta, lo specchio appare come un’unica superficie omogenea, mentre quando è accesa, rivela una sofisticata illuminazione perimetrale, garantendo una luminosità precisa e funzionale.

Il disegno di Key Round, progettato dall’architetto e designer Massimo Farinatti, art director dell’azienda, nasce da un’operazione geometrica raffinata: la forma è il risultato del taglio di uno dei settori intersecati dalle diagonali del quadrato che contiene la circonferenza. Questo dettaglio progettuale non è solo estetico, ma funzionale: consente di avere un bordo rettilineo dove fissare una mensola inferiore, rendendo la versione singola perfetta per un utilizzo quotidiano elegante e pratico.

In aggiunta, grazie alla tecnologia MLS (Modular Light System), l’illuminazione è completamente personalizzabile con i tre settori luminosi gestibili separatamente: è possibile attivare solo quelli laterali per una luce più morbida e avvolgente, oppure accendere tutti e tre i segmenti per ottenere una luminosità amplificata, capace di garantire un’illuminazione impeccabile per operazioni di precisione come il trucco o la rasatura.

Key Round si distingue anche per il suo sistema di controllo smart, che consente di gestire l’accensione, lo spegnimento, la variazione dell’intensità e la regolazione della temperatura della luce direttamente dall’applicazione Wiz, così come attraverso i comandi vocali con Alexa e Google Home. La configurazione è possibile sia in versione singola che doppia, quest’ultima ideale per gli ambienti condivisi.

Con un design minimalista ed elegante, Key Round incarna l’incontro tra innovazione e raffinatezza, offrendo una soluzione versatile per ambienti bagno contemporanei e sofisticati.