King Seiko VANAC, una linea di segnatempo dall’estetica sportiva e rinnovata

Il King Seiko VANAC, una linea di segnatempo dal forte contenuto di design nata negli anni ’70, ritorna in collezione nel 2025. I nuovi modelli sono animati dall’ultima versione evoluta della serie di movimenti 8L di Seiko, che offre una maggiore precisione e una riserva di carica aumentata. Ispirato dalla vasta metropoli che ha dato origine al marchio King Seiko, una città che sembra estendersi all’infinito verso l’orizzonte, il tema delle nuove creazioni si ispira proprio alla vista panoramica di Tokyo.

La rinascita del VANAC

Nel 1972, King Seiko, noto per i suoi design classici, lanciò il VANAC, un orologio dai colori vivaci e dal design innovativo e sfaccettato, unico per l’epoca. Oggi, a più di 50 anni di distanza, il nuovo VANAC eredita lo spirito che animava il modello originale, aprendo nuove prospettive per King Seiko.

Il design della cassa e del quadrante si ispira all’orizzonte di Tokyo, un panorama celebre per le sue rappresentazioni nell’arte, nel cinema e nelle principali espressioni culturali, le cui sfumature ricche e mutevoli cambiano a seconda del momento della giornata. Sebbene il VANAC presenti una spigolosità forte e dinamica che lo fa sembrare ricavato da un blocco di metallo solido, il suo design senza lunetta gli conferisce un aspetto elegante e affusolato. Il bracciale di nuova concezione è il risultato di un’accurata combinazione di maglie con finitura a specchio e finitura satinata, che garantiscono il comfort al polso e un inconfondibile tocco di eleganza.

Il quadrante presenta un motivo a righe orizzontali con indici che occupano uno spazio circolare dedicato, integrato nella sua superficie. L’indice delle ore 12 e il contrappeso della lancetta dei secondi mostrano la suggestiva silhouette della lettera “V”, simbolo distintivo della serie e della sua denominazione.

La straordinaria rifinitura del nuovo movimento è visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro del nuovo VANAC. Infatti, questa è la prima volta che un orologio King Seiko, dopo il rilancio della collezione nel 2022, presenta un fondello trasparente. Il Calibro 8L45 offre una riserva di marcia di 72 ore grazie ad una molla di carica migliorata e ha una precisione di +10/ -5 secondi al giorno.

È stato progettato per offrire la resistenza e le altre caratteristiche richieste dai movimenti che alimentano gli orologi sportivi meccanici moderni. Grazie alla sua combinazione di alte prestazioni e design orientato alla funzionalità, il Calibro 8L45 rappresenta l’apice dei movimenti orologieri meccanici di Seiko.

La nuova serie è proposta con quadranti nei toni del viola, del blu navy e dell’argento, ognuno dei quali si ispira all’orizzonte di Tokyo in un momento diverso della giornata: il crepuscolo serale, la mezzanotte e l’alba. Queste tre creazioni si uniranno alla collezione King Seiko e saranno disponibili a partire da luglio 2025 presso le boutique Seiko e presso selezionati rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Oltre a questi tre modelli, anche un orologio in edizione limitata e uno in esclusiva per le Boutique Seiko entreranno a far parte della collezione King Seiko.

L’edizione limitata condivide il concetto dell’alba di Tokyo con uno degli orologi precedenti; in questa versione esclusiva, il concetto si esprime attraverso un quadrante color oro. Il logo Seiko sul quadrante e il logo King Seiko sul fondello assumono anch’essi una tonalità dorata. Questa creazione speciale in edizione limitata a 700 esemplari sarà disponibile a partire da luglio 2025 presso le boutique Seiko e rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Il quadrante della creazione in esclusiva per le Boutique è di un blu ghiaccio che richiama il paesaggio di Tokyo in una giornata di sole, con un cielo azzurro e limpido. Sia l’edizione limitata sia l’orologio esclusivo per le Boutique condividono le stesse caratteristiche tecniche degli altri tre modelli che si uniranno alla collezione King Seiko.