Hair Rescue Set di Masqmai per chiome sempre splendenti e morbide

Masqmai, marchio nato dalla mano di Alice Campello, offre soluzioni ideali per riparare e nutrire profondamente la chioma. I suoi prodotti sono formulati con ingredienti di alta qualità, pensati per rigenerare la fibra capillare danneggiata e restituire morbidezza e lucentezza. Grazie a una combinazione di oli naturali e principi attivi rigeneranti, la linea Masqmai agisce in profondità, restituendo forza e vitalità ai capelli, rendendoli visibilmente più sani e setosi.

Questo speciale duo idrata, ammorbidisce e illumina i capelli. Include il nuovo 111 Hair Treatment e il Miracle Repair Shampoo. I risultati sono visibili fin dal primo utilizzo.

Miracle Repair Shampoo

È uno shampoo nutriente e purificante. Contiene biotina per nutrire in profondità e stimolare la crescita dei capelli. La sua formula, al 92,4% di origine naturale, include anche proteine del pisello per prevenire l’effetto crespo e la rottura dei capelli.

Gli oli essenziali di rosmarino, eucalipto e menta piperita purificano profondamente i capelli e l’olio di monoi aggiunge morbidezza e lucentezza.

111 Hair Treatment

È formulato con il 92% di ingredienti naturali per idratare, districare, ammorbidire e illuminare i capelli. Contiene oli di cocco, jojoba, macadamia e fico d’India abbinati ad acido ialuronico frazionato, vitamina B6, estratti di pisello e quinoa.

Senza parabeni, oli minerali, formaldeidi, paraffina EDTA e derivati.