Elodie è il nuovo volto di APM Monaco Italia

APM Monaco, il rinomato brand di gioielleria contemporanea, annuncia Elodie come nuova brand ambassador Italia. Artista poliedrica e icona di stile, esprime la forza, la modernità e l’audacia che definiscono il brand.

“Siamo entusiasti di accogliere Elodie nella famiglia APM Monaco. La sua energia, il suo spirito audace e il suo innato senso dello stile esprimono perfettamente i valori del nostro marchio”, ha dichiarato Kika Prette, direttore creativo della Maison.

APM Monaco accoglie così la primavera con il lancio della nuova collezione Printemps, una vibrante celebrazione dell’eleganza e del romanticismo delicato della primavera, una collezione caratterizzata da colori che evocano tranquillità e raffinatezza.

Le quattro tematiche principali che guidano la collezione rappresentano i pilastri di un percorso creativo ricco di eleganza contemporanea, la prima Palme – Simbolo iconico di APM Monaco, rappresenta non solo un elemento naturale ma un tratto distintivo dell’identità del brand. Emblema del lifestyle del South of France e delle radici monegasche del marchio, la palma si sviluppa anche nell’architettura dei negozi, dove viene reinterpretata in forma stilizzata creando una V, segno grafico che è diventato parte integrante dell’immaginario APM Monaco. Nella collezione Printemps, la foglia di palma si trasforma in raffinati gioielli dal design contemporaneo, che coniugano naturalezza e sofisticazione.

Rain Drops, la seconda ispirazione prende forma nelle linee fluide e leggere delle gocce di pioggia. Design delicati e minimali interpretano la trasparenza e la freschezza della pioggia primaverile, regalando un tocco etereo e brillante ad ogni look.

Flowers, immancabile nella stagione della rinascita, il mondo floreale si traduce in motivi poetici e femminili. Petali, boccioli e composizioni stilizzate diventano protagonisti di orecchini, collane e bracciali, celebrando la bellezza della natura in fiore con grazia e leggerezza.

Geometric Lines, l’ultima ispirazione, si esprime attraverso linee grafiche ed essenziali, che richiamano la modernità e l’equilibrio delle forme geometriche. Gioielli dal design pulito e architettonico, ideali per chi ama uno stile contemporaneo e deciso, senza rinunciare alla raffinatezza.

La collezione Printemps riflette l’impegno di APM Monaco per la qualità, l’artigianalità e il know-how maturato in oltre 40 anni di esperienza. Ogni creazione è progettata e fabbricata internamente, valorizzando un processo produttivo curato in ogni dettaglio.

APM Monaco è un brand a conduzione familiare, capace di coniugare tradizione e visione contemporanea. Con una presenza globale di oltre 400 negozi, continua a raccontare la sua storia attraverso collezioni iconiche ispirate alla Riviera e al lifestyle mediterraneo.